¿Cuáles son las ventajas de estudiar en el extranjero?

CIUDAD DE MÉXICO.- No tengas miedo, viajar y realizar estudios en el extranjero puede ser la mejor decisión de tu vida. Sólo tienes que planear bien tus metas y pronto podrías estar disfrutando de otro país, nuevos amigos y educación de calidad internacional.

Estudiar en otro país te brindará ventajas, por ejemplo, ganarás confianza en ti mismo pues deberás ser más independiente e integrarte a un entorno desconocido.

También conocerás otras culturas, lo que ampliará tu horizonte y te volverás más empático. Piensa que no sólo convivirás con personas locales sino con estudiantes que, como tú, dejarán su país para vivir una experiencia en otro lugar.

Además, de acuerdo al país al que viajes, podrás dominar un nuevo idioma, podrás usar sus modismos y hasta su acento. Por supuesto en este tema el inglés es la lengua más valorada, pero no tiene que ser la opción que elijas.

La plataforma de intercambios estudiantiles y cursos de idiomas, EF, señala también que "los estudiantes que pasan más tiempo en el extranjero tienen tiempo suficiente para encontrar la cafetería perfecta, un local de pizza para llevar para esas tardes lluviosas con Netflix y saben a quién llamar para conseguir una reserva en ese sitio que está tan de moda".

Y es que al vivir allá una temporada tendrás tiempo no solo de ver las atracciones que típicamente visitan los turistas, sino de conocer lugares especiales y escondidos que los locales disfrutan, así, cuando tu familia te visite podrás enseñarles la ciudad como si fueras un lugareño.

Más allá de todo lo que podrás gozar, esta experiencia hará mucho bien a tu carrera pues, además de ser bilingüe, desarrollarás habilidades interculturales que valoran mucho las empresas de todo el mundo.

De hecho, según información de la agencia Blue Ivy Coaching, el 90% de quienes realizan estudios en el extranjero han conseguido trabajo después de los primeros seis meses de su retorno al país.

Por otra parte, según la carrera que te interese, podrías encontrar una universidad reconocida que cuente con los mejores docentes del área. Toma en cuenta que algunas instituciones de educación superior tienen un enfoque muy específico de estudios por lo que tu correcta formación estará garantizada.

Y no pienses que por ser mexicano o latino no puedes aspirar a formar parte de una universidad extranjera, Alejandro García, co-CEO de Blue Ivy Coaching asegura: "muchas de las universidades extranjeras están muy interesadas en tener en sus aulas a estudiantes mexicanos, ya que se han dado cuenta del gran nivel y habilidades con el que llegan nuestros alumnos".

Una ayuda

Lograr tu ingreso en una universidad extranjera no es una tarea simple, entre otras razones, debido a que no estás presente para poder seguir de cerca todo tu trámite, es por ello que existen instituciones que pueden apoyarte en el proceso.

Blue Ivy Coaching es una firma que prepara a alumnos mexicanos para ingresar a universidades de alto nivel. La empresa recientemente cerró una alianza con Study Group gracias a la cual los interesados en estudiar en una universidad de Europa podrán tener pase directo, si cumplen con los requisitos.

Según la empresa, el proceso toma de dos a cuatro semanas y consiste en acompañar a los aspirantes para ayudarlos a entrar a la universidad de su interés por lo que generan planes específicos y mantienen comunicación constante con los alumnos.

Algunas de las universidades a las que se puede aplicar son: Kingston University London, Lancaster University, University of Leeds, University of Lincoln UK, Liverpool John Moores University, The University Of Sheffield, University of Sussex, Vrije Universiteit Amsterdam y Hanze University of Applied Sciences.

Otra opción disponible es NCUK-International House que abre las puertas a jóvenes mexicanos para estudiar en el Reino Unido. En este caso ofrecen certificaciones para poder ingresar a las instituciones de educación superior.

A través de esta organización los estudiantes cursan el Foundation Year en México que corresponde a un periodo de un año, posterior al bachillerato, que obligatoriamente tiene que cursarse para ingresar a una universidad en Reino Unido.

El resto de los estudios se realiza en una universidad y/o programa disponibles a través de NCUK, siempre con un acompañamiento durante todo su proceso.

Para ser beneficiario del programa es indispensable contar con ciertos requisitos, entre estos, tener 17 años o más, contar con un certificado de bachillerato y una certificación tipo IELTS Banda 6. Además de pasar por un proceso de selección que realiza la organización.