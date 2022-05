¿Cuáles son las 10 carreras más pagadas (y las menos pagadas) en México 2022? 

MÉXICO.- En nuestro país, las personas que tienen la oportunidad de terminar sus estudios universitarios logran tener mejores salarios que las personas que han llevado sus estudios hasta el nivel básido de educación.

Entre muchas carreras universitarias que se pueden elegir, ya sea para tener un mejor nivel de vida económica o para aprender a nivel profesional una carrera de interés, se cuenta con una lista comparativa de carreras universitarias mejor y peor pagadas en México.

¿Cuáles son las mejor pagadas?

A continuación se muestra una tabla con sus respectivos salarios promedios, mostrando los datos proporcionados por Compara Carreras 2022:

Lista de carreras profesionales mejor pagadas 2022.

Es notorio que carreras de ingeniería y afines a la ciencia son las que destacan en las mejor pagadas (eso si la oportunidad laboral lo permite). De entre todas las carreras que se pueden elegir para cursar la universidad, la primera mejor pagada sigue siendo para el 2022 la carrera de Medicina.

Las carreras tienen diferentes costos y perspectivas laborales para sus egresados (reflejados en indicadores con niveles de ingreso y tasas de informalidad o desempleo). Por eso es importante que las y los estudiantes tomen una decisión con base en sus intereses y aptitudes, que involucre también el panorama económico al que se podrían enfrentar”, menciona el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

¿Cuáles son las carreras profesionales peor pagadas?

Por otro lado, las diez carreras que destacan en ser las peor pagadas en nuestro país para el presente año son las siguientes:

Lista de carreras peor pagadas 2022.

Para dar con estos datos, el IMCO hace un análisis de datos referentes a 55 grupos de licenciaturas y 19 carreras técnicas, de las cuales se hace una comparativa.

Tener la oportunidad de culminar un programa de educación superior, representa una ventaja en cuanto al desenvolvimiento en el campo laboral. Los datos obtenidos por IMCO dan a conocer que las personas jóvenes que han obtenido un título universitario ganan más que sus familiares mayores que no realizaron una carrera profesional.

El retorno de inversión incrementa a través del tiempo: si se considera a la totalidad de los trabajadores del país, la diferencia de ingresos entre graduados de bachillerato y licenciatura incrementa a 78%”, indica el Instituto.

No todos tienen las mismas oportunidades

Todo esto concluye en que hay una mayor certeza de oportunidad laboral si se hace una carrera universitaria. Sin embargo, las oportunidades no son las mismas para todo el mundo; no todos y todas pueden siquiera iniciar una carrera universitaria, incluso hay quienes desde muy jóvenes se ven en la necesidad de trabajar para poder subsistir básicamente. A causa de esto, muchos jóvenes no llegan a culminar su nivel básico de educación. De cada 100 alumnos que entran al sistema educativo, 81 continúan estudiando el bachillerato y sólo 26 terminan una licenciatura.

