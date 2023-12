¿Cuál es el origen de la palabra "Firulais"

CIUDAD DE MÉXICO .- En diversas partes de México, es común referirse a un perro del cual, se desconoce el nombre, como “Firulais”, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el orígen de este término?

Muchas personas piensan que este nombre tiene su origen en la conocida serie Rugrats, o conocida en Latinoamérica como “Aventuras En Pañales”, el personaje de Spike (en español traducido como Firulais) era llamado de este modo.

La caricatura se emitió en televisión abierta del 11 de agosto de 1991, hasta el 1 de agosto del 2004.

Si bien, la caricatura en su traducción al español latino, contribuyó en cierta medida a que decirle "Firulais" a los perritos, sea algo común, este no es el origen de la palabra.

La versión más difundida, es la que reza, que en el siglo XX, las autoridades fronterizas estadounidenses pedían a los mexicanos que cruzaban la frontera con mascotas (perros), un certificado el cual acreditara que dicho acompañante estubiera “libre de pulgas”.

La relación ente “libre de pulgas" y ”Firulais" parece nula en español, pero el término que se usaba en las fronteras era el de “free of lice”, pues eran las autoridades anglosajonas, las que exigían el documento pertinente.

Con el tiempo, la palabra se empezó a utilizar para referirse a cualquier perro, tuviera o no pulgas, posteriormente la palabra adquiriría gran popularidad en toda habla hispana.

El payaso jalisciense y su perrito

Sin embargo, existe otra teoría acerca de la palabra, esta apunta a un hombre que se dedicaba a la tauromaquia (corridas de toros) en el estado de Jalisco, dicho hombre, quedaría huerfano a muy temprana edad, y por azares del destino terminó siendo payaso de un circo.

El payaso adoptaría a un perro, al cual llamó “Firulais”, años después, el perro murió, pero el hombre, le tendría tanto cariño a su difunta mascota, que llamaba de igual manera a todos los perros a los que iba encontrando.

Esta historia resulta más personal e incluso emotiva, pero presenta la falla de no tener un sustento etimológico en el término, pues ¿cómo fue que al payaso se le ocurrió el nombre?, de esta manera, la teoría no contesta en sí el cuestionamiento, o por lo menos no completamente.

En cambio los certificados de “free of lice”, son algo que se puede verificar de manera más prescisa históricamente hablando.

¿Conocías el origen de la palabra "Firulais"?