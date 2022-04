Cuajimalpa: Inician campaña para “la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer”

CIUDAD DE MÉXICO.-Una colaboración de la alcaldía Cuajimalpa en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, y Grupo Walmart, dio el inicio a una campaña de donaciones para apoyar a la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, donde se espera puedan apoyar con bienes generales como: ropa, zapatos, juguetes, accesorios, libros, objetos de decoración y electrónicos.

Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, es una institución de asistencia privada, quien tiene como objetivo elevar el índice de sobrevivientes de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos que padezcan cáncer en México, donde los apoyan con su tratamiento, también proporcionado alojamiento tanto al menor como a un familiar y esto completamente gratis, brindándoles un lugar para vivir mientras esta el procedimiento de su tratamiento

"Después de ser sensibles a esta problemática sobre el tema y ver que (desde) el gobierno no estamos haciendo lo suficiente para salvar vidas, no estamos dando el cien por ciento desde nuestra trinchera, aclaro, aquí no se trata de señalar a nadie, solo que desde nuestra trinchera no estamos haciendo lo suficiente para que los niños puedan tener una oportunidad, es aquí donde entendí que algo teníamos que hacer en Cuajimalpa, algo que fuera fundamental para poder transformar la vida de estos niños", dijo el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba.