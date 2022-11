Crónicas marcianas del INE: AMLO exhibe audio de Lorenzo Córdova burlándose de indígenas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibe en la mañanera audio del presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el que se burla de representantes indígenas.

El presidente López Obrador exhibió un audio de Lorenzo Córdova Vianello hablando con Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, en el que se mofa de representantes de pueblos indígenas luego de una reunión que sostuvo con ellos.

En la grabación, que data de 2015, el presidente del INE califica de “crónicas marcianas desde el INE” a la reunión con los representantes indígenas.

En su narrativa de la reunión, Lorenzo Córdova le dice al interlocutor que nomás faltó que dijeran:

Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados para nosotros, yo no permitir tus elecciones (….) no sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mam…s”, refería el presidente del INE.