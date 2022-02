CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El espacio de Palacio Nacional en donde más le gusta reflexionar es el ala en donde vivió el ex presidente Benito Juárez, contesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras realiza un recorrido inédito por Palacio Nacional con periodistas que cubren su conferencia matutina.

Aunque prometió que sería una visita a la Sala “Daniel Cabrera y los Olvidados” el mandatario ofreció por espacio de una hora un recorrido histórico por los salones principales de Palacio.

-De todos estos lugares, ¿cuál es su preferido para reflexionar?, le pregunta Grupo Healy al cabo de 42 minutos de recorrido.

-La verdad, es el ala del Palacio en donde vivió Juárez, lo que es Hacienda ahora y donde está el museo, contesta.

-¿Con qué frecuencia va ahí?

-De vez en cuando.

Crónica: Así fue el recorrido de reporteros en Palacio Nacional con AMLO. Foto: Shaila Rosagel

En donde la política no se toca

El Presidente inicia el recorrido y muestra la sala a la que llamó “De los médicos y las enfermeras”, en donde se reúne todos los lunes y jueves a las cinco de la tarde con su gabinete de Salud para revisar la situación de la pandemia de Covid-19.

Luego muestra la sala Ignacio Zaragoza en donde se reúne con su gabinete de Seguridad todos los días a las seis de la mañana por una hora, en donde Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad, le ofrece diariamente un informe del País.

“Aquí se sienta Rosa Icela, el General Secretario, el Secretario de Gobernación, de Marina”, narra.

“En estas pantallas vemos fotografías, videos, aquí vemos cosas fuertes”, agrega.

Luego, en medio de un entrevista con la prensa que lo acompaña, el Presidente precisa que en esa sala “la política no se toca”, pues sólo se hablan de temas de seguridad.

“Hay cosas que no nos alcanzan a tratar, que se consideran que no es tan relevante, por ejemplo toda la cuestión política no se toca; es seguridad”.

Crónica: Así fue el recorrido de reporteros en Palacio Nacional con AMLO. Foto: Captura de pantalla

“Y los olvidados”

El mandatario se encamina a la sala “Daniel Cabrera y los olvidados”, en donde de sus paredes penden fotografías de escritores, pintores y periodistas, mujeres y hombres de pasado que se distinguieron en la historia.

“Estos son dirigentes de nuestro tiempo del movimiento social, aquí está Frida (Kahlo)”, dice.

Entre las fotografías que decoran la sala, destaca la de Paulino Martínez, “un periodista de primera” quien dice “fue uno de los precursores del movimiento revolucionario” y que fue asesinado en la Ciudad de México.

López Obrador camina entre las cámaras y muestra un comedor al que define como “bastante afrancesado” del imperio de Maximiliano que ya no se usa y que se desea conservar como museo.

“En donde estuvimos era parte donde estaba el Estado Mayor, estaba impactada, lo que hicimos fue arreglar allá para que toda la actividad se lleve a cabo allá y aquí se pueda convertir en un museo”, aclara.

Crónica: Así fue el recorrido de reporteros en Palacio Nacional con AMLO. Foto: Captura de pantalla

La oficina y el teléfono rojo

“Este es el despacho”, dice al llegar a su oficina y ríe cuando se le solicita una foto sentado en su escritorio.

López Obrador se sienta sonriente y a un lado el teléfono rojo no suena.

-A ver contéstele, simule que lo contesta, le dicen.

-¿Eso ya no?, le preguntan.

El Presidente se pone de pie y ríe.

Crónica: Así fue el recorrido de reporteros en Palacio Nacional con AMLO. Captura de pantalla

En la pared hay un retrato de Benito Juárez de cuando resistió la invasión francesa y en un mueble, debajo del retrato, el acta de que fue el ganador de la Elección Presidencial de 2018.

-Está es legal y es legítima. No es espuria, esta sí es de verdad, dice en medio de risas.

Crónica: Así fue el recorrido de reporteros en Palacio Nacional con AMLO. Foto: Shaila Rosagel

El balazo

El Presidente llega a un salón en donde fue aprehendido el ex presidente Francisco I. Madero en medio de balazos. Una de las balas se impactó contra un mueble antiguo que aún se conserva y en donde se observa el orificio.

“Lo detienen y lo bajan por el elevador este que vamos a ver”, narra al dirigirse a una biblioteca.

“Por aquí bajaron al Presidente cuando lo detuvieron, que todavía funciona, nada más que no vamos a bajar todos, mejor les muestro las salas”, dice.

Crónica: Así fue el recorrido de reporteros en Palacio Nacional con AMLO. Foto: Captura de pantalla

El Balcón

Enseguida se abren paso distintas salas: “Leona Vicario”, la de “La Primera Dama” y de “Embajadores” y el “Salón Principal” cuyo balcón se ubica justo frente al Zócalo capitalino y desde donde cada año da El Grito de Independencia.

Ahí, comparte, en ese balcón se asoma de vez en cuando a ver a las personas que en ocasiones lo saludan.

Y también la tristeza de encabezar El Grito ante un Zócalo solitario por la epidemia de Covid-19, luego del furor y el gentío que lo acompañó en 2019, su primer año de gobierno.

Crónica: Así fue el recorrido de reporteros en Palacio Nacional con AMLO. Foto: Captura de pantalla

Vivir en un museo

López Obrador llega a un pasillo en donde se exhiben las pinturas de los ex presidentes en “La Galería de los Presidentes” en donde omite contestar si querrá que su retrato penda de esa pared al concluir su mandato como en tres ocasiones.

-¿Le gusta vivir aquí?, le preguntan.

-Pues es un honor. No es lo mejor para la familia porque vivimos en un departamento de aquí, pero de todas manera no es lo mismo que una casa”, contesta.

-¿Qué le dice su hijo (Jesús Ernesto) de vivir aquí?

-No pues no les gusta, porque aquí es otra cosa, es un museo, es la historia, responde.

Crónica: Así fue el recorrido de reporteros en Palacio Nacional con AMLO. Foto: Shaila Rosagel

La silla embrujada

“Aquí en Palacio no hay fantasmas”, dice el Presidente al concluir el recorrido y recuerda cuando Francisco Villa y Emiliano Zapata estuvieron ahí frente a la silla presidencial.

“Cuando estuvo aquí en Palacio, Villa y Zapata, estuvieron aquí en Palacio, Zapata no quiso sentarse en la silla presidencial. Zapata dijo que estaba emburujada, Villa sí se sentó”, sigue.

López Obrador asegura que “de manera precavida” le mandó hacer una limpia a la silla.

“Además tengo un ángel de la guarda, muchas buenas vibras de la gente”, asegura.