Critican a bar Papa Oso por poner “Un violador en tu camino”

HERMOSILLO, Sonora.-En redes sociales llamaron a un boicot contra el bar Papa Oso, ubicado en la calle Serdán y Pino Suárez, en el Centro de Hermosillo, por poner la canción que lucha contra la violencia machista “Un violador en tu camino”.

Fue la joven Sarah Pacheco, estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep), que en su cuenta de Facebook denunció:

“NO VENGAN A Mercado Serdan Papá Oso Bar PORQUE EL DJ se burla del movimiento feminista. Puso nuestro clamor “Y LA CULPA NO ERA MÍA NI COMO ESTABA NI COMO VESTÍA” le dije que eso no estaba bien y me dijo “sigue la cura, morra”. Que se vaya alav Papá Oso (sic)”.

Esta denuncia ha desatado una ola de comentarios, en lo que muchos llaman no asistir al establecimiento.

Alicia Vidales señaló: “De plano. Mal. No hay conciencia pues. Que lástima. (sic)”.

Mientras que Luis Franco Garza dijo: “Listo, queda fuera de la lista de sitios a frecuentar. Sabes quien era el DJ? Para tenerlo en cuenta también (sic)”.

A lo que Sarah respondió: “No. Pero haré investigación para saber nombre y se conozca. Ya decisión de la gente si lo siguen jalando (sic)”.

Recientemente cientos de mujeres han bailado la coreografía contra la violencia machista "Un violador en tu camino", ideada por un colectivo chileno y convertida en viral.

El tema dio la vuelta al mundo, cuando un abultado grupo de mujeres con vendas negras en los ojos lo interpretó frente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora todos los años el 25 de noviembre.

"El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves", dice la primera estrofa de esta durísima performance compuesta por el colectivo interdisciplinario de mujeres Lastesis, originario de la ciudad costeña de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago de Chile.