Critica diplomático europeo a Felipe Calderón en la COP26: “Va como fantasma buscando con quién hacerse una selfi”.

CIUDAD DE MÉXICO.-Han señalado que el ex presidente Felipe Calderón fue a la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) para "cazar" a los líderes mundiales y fotografiarse con ellos.

De acuerdo a La Jornada, Calderón posó con mandatarios como Angela Merkel, de Alemania; Joe Biden, presidente de Estados Unidos; Al Gore, candidato presidencial de EU, entre otros.

La visita del ex presidente a la COP26 no se debe a nada en concreto, ya que no dará ninguna conferencia, ni participará en debate alguno, ni fungirá de observador o facilitador de una mesa de diálogo, según organizadores.

Te puede interesar: Mediante Conacyt, Calderón dio a González Laporte y Kimberly Clark de México 36 mdp

Incluso su nombre ni siquiera aparece en la lista oficial de participantes –en la que hay más de 25 mil personas–, pero el ex mandatario fue acreditado con un “excepcional” “pase de cortesía”, que le permite moverse libremente por todas las áreas –muchas de ellas restringidas– de la COP26, según confirmaron a La Jornada fuentes del encuentro multilateral.

Señalan que ex funcionaria de Calderón le dio el pase

Patricia Espinosa, quien fue su secretaria de Relaciones Exteriores, y actualmente está en la secretaría ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, estuvo presente.

El pase de Calderón estuvo emitido por la secretaría ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático.

Un diplomático europeo -que pidió reservar su identidad- le dijo a La Jornada que: “Va como un fantasma buscando con quién hacerse una selfi”.