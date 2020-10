Cristóbal Colón no descubrió América: Martí Batres

CIUDAD DE MÉXICO.-El Senador de la República por Morena, Martí Batres, puntualizó que Cristóbal Colón no descrubió América, pues dice que esa aseveración "es contraria a todo sentido histórico, humanista, ético y veraz".

En su columna para El Financiero, el legislador indica que "hacer tal afirmación es negar la naturaleza humana de quienes ya poblaban este continente cuando llegaron los europeos al mismo. ¿Cómo de qué fue descubierto por Colón? ¿Y los nativos que él encontró no descubrieron estas tierras al momento de habitarlas? ¿Acaso no llegaron antes que Colón? ¿No vale su descubrimiento porque no eran europeos? ¿No eran humanos también?".

Batres afirma que contar el descubrimiento de América a partir de 1492 es contar la historia del mundo desde Europa, con un marcado sentido eurocentrista.

"Si los europeos no conocían este continente entonces no existía. Si otros seres humanos ya habían llegado no tenía validez. El mundo era Europa, la civilización era Europa y la humanidad era Europa", señala.

Agrega:

"Los pobladores de estas tierras ya tenían amplios conocimientos en medicina, ingeniería hidráulica, agricultura, astronomía, matemáticas y otras disciplinas cuando llegaron los europeos. Antes que ellos, inventaron el cero en las matemáticas. Y antes que ellos tenían claridad del sistema solar".

Reitera que veinte mil años antes de que llegaran los europeos ya había humanos habitando diversos lugares de Mesoamérica.

Por último precisa que "Cristóbal Colón no descubrió América. Los europeos no descubrieron América. Ni siquiera los vikingos noruegos que llegaron antes que Colón. Este continente fue colonizado por hombres y mujeres provenientes de Asia".

El 12 de octubre de 1492 es una fecha que todos conocemos como el “Día de la raza”, debido a la llegada de europeos a América, historia que recordamos haber aprendido desde pequeños, incluso dibujar las carabelas en las que viajó Cristóbal Colón: la Niña, la Pinta y la Santa María.

En este año fundamental, todo cambió, la expedición liderada por el navegante alcanzó la costa americana y comenzó la colonización del continente en los años sucesivos. Dos hechos conocía Colón sobre el viaje y distancia que recorrió: uno era que la tierra tenía forma esférica y otro, impreciso, sobre el tamaño de la misma.

Después de hacer escala en las Canarias, el 6 de septiembre, la armada tomó rumbo al oeste. El almirante calculaba que la distancia hasta Cipango (Japón) sería de unas 700 leguas, por lo que cuando se superaron las 800 sin avistar tierra hubo de afrontar el descontento de sus hombres, deseosos de abandonar una aventura que cada vez parecía más difícil.

Para principios de octubre se visualizaron bandadas de aves, y la noche del 11 al 12 de octubre pudo verse tierra firme.

Era la isla de Guanahaní, bautizada por Colón como “San Salvador”, una de las Bahamas. El navegante siguió su expedición por las islas de este archipiélago, antes de arribar a Juana (Cuba) el 28 de octubre. El 6 de diciembre llegó a “La Española”. El día 24 del mismo mes la Santa María encalló a la altura del actual cabo Haití y sus restos sirvieron para construir un pequeño fuerte, bautizado como Navidad.

Finalmente, el 16 de enero de 1493 Colón ordenó el regreso. Después de un largo viaje y con muchos pormenores, realizó una breve escala en Lisboa, llegando a su destino un 15 de marzo del mismo año.