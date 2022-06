Criptomonedas: Arturo Elías Ayub explica por qué cayó su valor hasta un 70%

El empresario mexicanos Arturo Elias Ayub aconsejó hace varios meses que "nadie debería invertir en criptomonedas", hace poco retomó el tema a en la plataforma de TikTok donde subió un video explicando por que estas perdieron la mayor parte de su valor.

“las criptomonedas valen el 70% de lo que llegaron a valer”, mencionó el empresario mexicano.

Elias Ayub destacó que una de las respuestas de los defensores de este tipo de inversión, especialmente cuando estas comenzaban a subir de precio era "tú no le entiendes a estos negocios, así me contestaban los criptolovers", detalló.

Yo contestaba que era algo súper riesgoso, que por favor no lo hicieran, que era una apuesta, que sobre todo si no te sobraba dinero para invertir, que no lo pusieras en eso”.