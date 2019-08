Creo que AMLO es una persona justa: Hombre que dice ser “El Mencho”

CIUDAD DE MÉXICO.-Aparentemente Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo en un mensaje grabado en video que cree que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una persona justa.

Señor Andrés Manuel López Obrador, yo creo que usted es una persona justa y está haciendo su trabajo, que defiende a la ciudadanía como yo defiendo a mi gente y a los ciudadanos. Cheque las cuentas que Enrique Alfaro (gobernador de Jalisco) tiene en Suiza y en las Islas Caimán. Ya en su momento le daré el dato de quién es el prestanombres que utiliza en amabas ciudades”, detalló.

El día de ayer comenzó a circular un video en la que aparecen hombres vistiendo ropa táctica militar y portando armas de grueso calibre quienes se dijeron ser del CJNG.

Uno de los presentes dijo ser “El Mencho”, y acusó abiertamente a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, de querer quitarle la plaza del narcotráfico al CJNG para dársela al sobrino del extinto Ignacio Coronel, Martín Coronel alias ‘El Águila’.

"Alfaro hizo arreglos para sacarnos de Jalisco, pensando que lo podría hacer de la noche a la mañana para entregarlos a Martín Coronel “El Águila” y a Esteban Rodríguez “El Güerito”, ya que el gobernador Alfaro era muy amigo de Nacho Coronel, y es por esto la relación con su sobrino “El Águila” y “El Güerito”, amigo íntimo de “El Águila” Coronel”, señaló.

Sin embargo, aclaró que “ni ‘El Águila’ ni ‘El Güerito’ y mucho menos el gobernador Alfaro me quitará el estado de Jalisco, los estados que tengo conquistados y mucho menos los que estoy peleando. Nunca nos hemos metido con los medios de comunicación, siempre les hemos dado su respeto, simplemente les pedimos lo mismo, que no nos involucren en cosa que no tenemos nada que ver”.

Por otro lado, se deslindó de los actos de violencia ocurrido en los estados de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Cuernavaca y Chihuahua.

Además, asegura que la organización criminal que liderea no secuestra, no roba a la gente, no hace cobro de piso y mucho menos extorsión a la ciudadanía; por lo que, también se deslinda de las casas de seguridad “que han encontrado con muertos y gente amarrada” halladas en el estado de Jalisco.

“El gobernador Enrique Alfaro, es el único que puede decirles de quién son esas casas de seguridad y esos muertos”, apuntó.