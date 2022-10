Covid en la CDMX: Continúa vacunación a menores de 5 a 11 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante esta semana, del lunes 17 al viernes 21 de octubre, continuará la vacunación contra Covid-19 a menores que residan en la Ciudad de México.

Las niñas y niños de 6 años podrán recibir la segunda dosis, mientras que los menores rezagados de 5 a 11 años podrán vacunarse con la primera o segunda dosis. La vacuna que se administrará será la de Pfizer en su presentación pediátrica.

Los interesados podrán acudir a cualquiera de los 55 puntos de vacunación instalados por el gobierno de la CDMX en un horario de 8:30 a 15:00 horas y acompañados de su mamá, papá o tutor.

Invitan a vacunarse contra la influenza

De igual manera la Secretaría de Salud invitó a la ciudadanía a vacunarse contra la influenza en los Centros de Salud ubicados en la capital, esto ante la llegada de la temporada de invierno donde las enfermedades respiratorias son más frecuentes.

Tal vacunación está disponible en 230 unidades médicas de 08:30 a 15:00 horas y está enfocada en niñas y niños de 6 meses a 4 años 11 meses de edad, embarazadas, adultos mayores de 60 años o más, personal de salud y población de 5 a 59 años con comorbilidades.

Las autoridades de salud recomiendan a la población continuar con el uso de cubrebocas en espacios cerrados cuando no haya ventilación adecuada o sana distancia, como escuelas, hospitales, transporte público, conciertos, etc, así como a las personas mayores, quienes tengan enfermedades respiratorias, con patologías crónicas, inmunodepresión, que sean sospechosos o confirmados de Covid-19 o hayan decidido no vacunarse.