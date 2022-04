Covid: Mexicano afirma que es difícil conseguir comida tras nuevo confinamiento en China

SHANGAI, China.- Carlos Guzmán, mexicano que desde hace seis años vive en China, compartió lo difícil que es conseguir comida tras el nuevo confinamiento en Shangai, ciudad que se enfrenta a su mayor brote de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia.

El tema de la comida ha sido uno de los más delicados acá, sobre todo, porque toda la ciudad está encerrada”, cuenta el mexicano para El Universal.

“Es muy difícil conseguir comida, obviamente la demanda es muy alta, porque la población es muy densa aquí. Conseguir agua ha sido complicado. En mi experiencia, me tardé casi una semana en conseguirla. La hervía en mi casa”, narra Guzmán, quien trabaja en “algunas cosas con cuestiones globales”.

“Ya no hay ningún servicio de delivery. Esta semana ya se pusieron un poco más, pero la cadena de suministros está totalmente bloqueada, los restaurantes no tienen muchos insumos. Obviamente no tienen los permisos ahorita para poder repartir. Para hacerlo tienen (…) que estar bajo muchos chequeos, muchas pruebas”.

Difícil conseguir comida en China por nuevo confinamiento

Guzmán detalla que “lo que está haciendo el gobierno es mandar cajas de vegetales a la semana y lo demás es que la gente busca” los insumos.

“Algunos supermercados tienen los permisos, algunas tiendas pueden distribuir ciertas cosas, pero como todo el mundo está buscando en las aplicaciones, se acaban muy rápido o depende también de tu zona. Shanghái es muy grande, en mi área me ha costado muchísimo conseguir algo. Me la he pasado comiendo puros vegetales por dos semanas. Ha sido un poco complicado el sentido de la comida para todos, para todos los niveles”.

A principios de marzo comenzaron los cierres, cuenta, pero “no para todos, sólo donde se empezaron a detectar casos cerraban el departamento, la torre, en este caso eran pocos y se hablaba de pocos contagios”.

Pero este miércoles, el número de nuevos casos reportados en la ciudad ascendió a 26 mil 338 el miércoles, de los que mil 189 presentaban síntomas, indicaron las autoridades.

“Hace como tres semanas, cuatro, comenzaron a decir que se tenían que cerrar fraccionamientos enteros, cerraron comercios enteros, zonas o distritos completos, esto es que no puedes salir de tu fraccionamiento, no puedes salir de tu departamento”, menciona Guzmán.

Shangai está totalmente cerrado: dice mexicano

El mexicano lleva tres semanas encerrado en su departamento. El lado Este de Shangai fue completamente cerrado. “Todos los comercios, todo absolutamente, a excepción de, me imagino yo, hospitales y cuestiones de emergencia, se cerró. Esto significa que nadie podía salir de su departamento sin ninguna excepción, luego esto tenía una posible duración de cinco días y después el lado Oeste de la ciudad se iba a cerrar por cinco días al 100%”.

Aunque la idea original era cerrar durante cinco días, las autoridades empezaron a hacer pruebas PCR masivas. “Yo creo que tendríamos unas cinco a la semana”. Y “como se siguieron detectando muchos casos, el cierre sigue total hasta el momento”.

Apenas este martes, las autoridades informaron que a algunos fraccionamientos los liberaron. “Pero digamos que son uno en un millón, ya que Shanghái tiene 26 millones de habitantes, lo que pasa es que para que se libere tu fraccionamiento o tu departamento, en los últimos siete días, nadie debe de tener positivo a Covid, pero si alguien da positivo se agregan 14 días [de aislamiento]”.

Guzmán declara que “la explicación oficial es brote de ómicron y como esta variante es mucho más fácil de contagiarse y hay más casos asintomáticos, es mucho más difícil controlarla. China tiene cerradas las fronteras y con controles muy fuertes desde marzo de 2020 y hasta ahorita, antes de este brote, la vida era normal al 90%”.

Si das positivo, agrega, “el protocolo es que te tienen que llevar a cuarentena centralizada, esto también es un tema que ha sido muy controversial porque las condiciones no son las más favorables o las más salubres”.