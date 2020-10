Covid-19 le hace los 'mandados' a Ricardo Salinas en el primer día de contagio

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego presumió en su cuenta de Twitter que este día amaneció bien, pese a estar contagiado de Covid-19.

El fundador y presidente de Grupo Salinas, posteó en la red social: “Buenos días a todos, hace mucho tiempo que no me levantaba tan tarde, les cuento que me siento muy bien y desde acá sigo trabajando”.

#BuenosDiasATodos ��✌�� hace mucho tiempo que no me levantaba tan tarde ��, les cuento que me siento muy bien y desde acá sigo trabajando.



Gracias por todos sus mensajes y a todos los medios por estar pendientes de mi.



Ya hasta siento que somos buenos amigos �� pic.twitter.com/DtO0az0BSg — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 15, 2020

También agradeció a las personas y representantes de medios de comunicación por estar pendiente de su salud y les dijo “Ya hasta siento que somos buenos amigos”.

Apenas ayer, el dueño de Elektra y Tv Azteca, a través de redes sociales dio a conocer la noticia que padecía coronavirus, y eso lo llevaría a trabajar desde su casa.

Desde que inició la pandemia, Salinas Pliego no ha dejado de causar polémica, lo que lo ha llevado ha ser blanco de críticas por la forma como interactúa con sus seguidores, e incluso con aquellos que le desean la muerte o lo insultan con palabras altisonantes.

Algunos internautas le desearon la muerte tras informar que había dado positivo al virus, pues lo acusan de explotar a sus trabajadores y de ser uno de los principales deudores de impuestos en el País.

Hace un par de días, posteó en Twitter un documento en el que considera que son los trabajadores quienes tienen la obligación de pagar su pensión, y no el trabajador.