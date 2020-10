Covid-19 en la CMDX: Claudia Sheinbaum apuesta por volver a estar en semáforo rojo, señalan

CIUDAD DE MÉXICO.-La columna El Caballito de El Universal señala que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apuesta por volver a poner a la capital en semáforo rojo por el aumento en casos de Covid-19.

"La propuesta la llevó a Palacio Nacional, donde, nos comentan, que se topó con una gran pared llamada Andrés Manuel López Obrador, quien se opone a dicha medida debido a las enormes repercusiones económicas que traerá consigo el cierre de establecimientos comerciales", señala.

Agrega:

"Si algo ha caracterizado a la mandataria capitalina son las decisiones acertadas en el manejo de la pandemia, pero la gran interrogante es si mañana saltará ese obstáculo, cuando dé a conocer el color del semáforo epidemiológico".

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recientemente dio positivo a Covid-19, por lo que se va a mantener en aislamiento, así como dos integrantes del gabinete, dos de su equipo cercano y los alcaldes de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo; de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, y de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quienes fueron sus contactos directos, aunque, aseguró la mandataria, se cumplieron con todas las medidas sanitarias.

"Me saco la prueba cada 15 días desde hace un buen rato, la anterior había sido el 12 de octubre, que salió negativa y el día de ayer [lunes] me tomé la prueba y ya muy noche me mandaron el resultado y salí positiva. No tengo ningún síntoma y vamos a estar aquí desde casa y ahí la doctora Oliva [secretaria de Salud capitalina] me está dando seguimiento. Y también desde el Instituto Nacional de Nutrición, que tengo mi carnet desde hace tiempo y desde ahí me están dando seguimiento también", dio a conocer.

Es la segunda ocasión que la mandataria local se mantiene en aislamiento. El 10 de agosto se tuvo que quedar en casa, luego de que el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, salió positivo a la prueba y había tenido reuniones presenciales con Sheinbaum Pardo. Esa vez tuvo resultado negativo.