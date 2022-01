Covid-19: Diputado del pan asegura que Gobierno de CDMX oculta información de nuevos contagios

CIUDAD DE MÉXICO.- Un diputado Local del PAN denunció que el gobierno de la Ciudad de México oculta información al público en general sobre las verdaderas cifras de nuevos contagios de Covid-19.

Federico Döring Casar, diputado por el PAN, señaló que las autoridades están ocultando información en las cifras compartidas diariamente en las redes sociales oficiales, asegura que están maquillando los números.

Estos datos, por cierto, son reprobables, ya que, además de ser opacos, parece que se fueron de vacaciones y no tienen interés por la pandemia, que sigue creciendo aceleradamente”, acusó.

El también integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México sostuvo que la falta de actualización de cifras Covid-19, “es la mejor confesión del desprecio que tienen José Merino y Claudia Sheinbaum sobre el manejo serio, responsable y oportuno de la descontrolada pandemia”, enfatizó el panista.

Sin medidas preventivas

Tan es así, insistió Döring Casar, “que no les importan las cifras de contagios y de pérdidas de vidas humanas. No se toman la molestia de actualizar las cifras para conocimiento público, ni como una mínima atención a las vidas que no supieron cuidar”, destacó.

Precisó que un funcionario como Merino, al frente de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), no merece el más mínimo respeto de la clase política, ya que en sus manos ha estado, a lo largo de estos años, la credibilidad del Gobierno y sus “maquillajes en números”.

Reiteró que el proceder de ese funcionario, “ha ocasionado desconfianza y falta de seriedad”, de lo que también lo han acusado investigadores, como Mario Romero y Laurianne Despeghel.“Mientras la Cuarta Ola crece día a día, Sheinbaum sigue sin tomar una sola medida preventiva y, en su fallido gobierno, toma unas vacaciones al puro estilo de la Cuauhtémoc Blanco –gobernador de Morelos--, como si el virus o la pandemia también lo hicieran por ser fin de año”, enfatizó.

Revisar fatos de la pandemia

Por ello, adelantó que buscará, por tercera vez, una audiencia con José Merino, así como con la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, y con quienes deciden los aspectos sanitarios de la pandemia en la Ciudad, para comparar datos y exigir cuentas del por qué la pandemia sigue acelerada.

“José Antonio Peña Merino, es bueno para correr gente de la ADIP por WhatsApp, pero no es capaz de sentarse a revisar con la jefa de Gobierno los números de la pandemia”, señaló.

Además, acusó que la actitud del titular de la ADIP, “le hace daño a la capital y colapsa hospitales, interviene en las estadísticas internacionales y bloquea el trabajo de investigadores serios. Parece que ese es el verdadero trabajo de este funcionario aliado de la opacidad”, demandó.