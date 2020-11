Cosechar mariguana para sobrevivir: La propuesta de habitantes de El Aguaje, San Luis Potosí

MÉXICO.- La pobreza que se vive en la comunidad de El Aguaje, en Ciudad Valles, de San Luis Potosí, tras la pandemia de Covid-19 y el cambio climático, llevaron a que los habitantes propusieran al Gobierno municipal, desde hace tres meses, sembrar, cosechar y comercializar derivados medicinales de la mariguana.

Los habitantes aseguraron que no pretenden convertirse en capos para vender cigarros de mariguana, sino que buscan sembrar matas para convertirlas en productos terapéuticos para venderlos y mejorar la economía de la comunidad, según una publicación de Milenio.

El comisario de El Aguaje Enedino Hernández, dijo que no es que se hagan “los sufridos”, sino que realmente viven en la precariedad; no tienen caminos, luz, agua y las casas son de madera de palma, describió.

La comunidad de El Aguaje, ubicada a 291 kilómetros de distancia de la capital de San Luis Potosí, está poblada por poco más de 183 mil habitantes, de los cuales el 81.45% vive en condición de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Los habitantes de El Aguaje se han dedicado a la medicina tradicional históricamente, incluso hace un par de años los pobladores vivían de la producción del Soyate, que es un árbol terapéutico, sin embargo se declaró en peligro de extinción y ya no pudieron vivir de ello.

Según el texto de Milenio, los habitantes tuvieron que buscar una alternativa y aprendieron el oficio de la apicultura, pero duró poco la opción por el cambio climático que ocasionó la ausencia de abejas.

También enviaron a sus hijos a Estados Unidos a probar suerte, para que les enviaran remesas, sin embargo los más jóvenes se rehusaron a cambiar de País.

El profesor e investigador de la Facultad de Estudios Profesionales de la Huasteca, dijo que ha trabajado desde hace poco más de cinco años con los pobladores y nadie quiere dejar sus parcelas.

A él incluso le han pedido que hable con el alcalde para que por decreto se establezca que pueden sembrar mariguana para sobrevivir.

María Crescencia, una de las más de mil 325 habitantes de El Aguaje, mencionó a Milenio, que no quieren sembrar un campo, sólo un máximo de 25 plantas que les permitan sobrevivir.

“Que no nos juzguen, que no nos digan que somos como esos narcotraficantes porque nosotros no vamos a vender, nosotros lo que vamos a sacar es un extracto para producir medicinas”, relató.

La posibilidad que tienen para hacer realidad su propuesta, es que el Senado de la República tenga avances en la discusión de legalizar la mariguana.

Según la publicación de Milenio, si los pobladores siguieran con el proyecto, incluso con el respaldo de las autoridades locales, la materialización de su idea implicaría un ilítico.