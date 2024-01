Corte niega la petición de Lenia Batres de disminuir su sueldo: permite reintegrar a la Tesorería los recursos que ella considere

CIUDAD DE MÉXICO.- Fuentes del Máximo Tribunal indicaron que no es posible reducir el salario de la ministra Lenia Batres, luego de pedir que su sueldo no superara los ingresos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según las fuentes, el salario está vinculado a un puesto, no a una persona específica, por lo que la ministra tiene la opción de reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que considere pertinentes.

La unidad de transparencia de la Corte resalta que el sueldo mensual de la ministra Lenia Batres Guadarrama será de 206 mil 947 pesos, junto con prestaciones. Además, contará con seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado y seguro de vida personal.

El 6 de enero, la ministra divulgó una solicitud a través de redes sociales en la que expresaba que había enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una petición para reducir el salario y ser inscrita en el ISSSTE.

En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, refirió Batres.