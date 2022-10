Corte de Chile revoca orden de extradición a México de Mauricio Toledo, exdiputado acusado de enriquecimiento ilícito

CHILE.- Luego de que recientemente fuera aprobada la extradición a México de Mauricio Toledo, la Corte Suprema de Chile negó proceder con la orden luego de argumentar que el delito no cumplía con la gravedad correspondiente según su legislación. Fue la segunda sala del tribunal la que revocó el veredicto dado por la primera en diciembre del año pasado, gracias al cual se había anunciado su extradición meses atrás.

Se trató de una votación dividida, con cuatro magistrados en contra de proceder (Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Hernán González) y uno a favor de extraditar (juez Haroldo Brito).

La corte declaró que no podían proceder con la extradición por tratarse de un delito que, en Chile, no está sancionado con mínimo un año de cárcel sino tan solo con una multa. De manera que, al no cumplirse el principio de mínima gravedad, la sentencia inicial no podía aplicarse.

Escasa lesividad

La instancia jurídica explicó que, para conceder la extradición, debían cumplirse algunas condiciones. Pueden resumirse en que ambos países deben sancionar con al menos un año de prisión el mismo delito en sus códigos penales:

“Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición sólo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad", explicó la corte.

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez es exdiputado federal (PRD) y también exdelegado de Coyoacán. Tiene una investigación en su contra desde septiembre de 2020 por enriquecimiento ilícito por más de 35 millones de pesos. Al ser hijo de padres chilenos, huyó a este país desde agosto de 2021.

