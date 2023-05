Corridos tumbados y otros géneros quedan "prohibidos" en Cancún; cancelan presentación de "El Komander" y otros artistas

CANCÚN.- En una medida sin precedentes, el gobierno local de Cancún ha anunciado que no otorgará permisos para conciertos que promuevan la apología del delito en cualquiera de sus géneros musicales. Esta decisión ha llevado a la cancelación de la presentación de Alfredo Ríos, conocido como "El Komander", programada para el viernes 19 de mayo, informa el medio Milenio.

El secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, explicó que el Bando de Policía y Buen Gobierno establece que los espectáculos públicos no deben fomentar la violencia. Debido a incidentes previos relacionados con conciertos de este tipo en la Plaza de Toros, el gobierno municipal ha tomado la determinación de no permitir más eventos que promuevan la violencia.

Aunque se respetará la libertad de expresión, habrá modificaciones en la cartelera de los artistas para asegurar que no se continúe con la apología de la violencia. Sin embargo, se subraya que no se busca limitar la expresión artística, sino evitar eventos donde se fomente la violencia.

Ya no vamos a estar aceptando que la gente siga con esta apología de la violencia y, en este caso en particular, sí habrá concierto, lo único fue que se bajó a uno de los artistas. Desde luego respetamos la libertad de expresión, pero no podemos seguir fomentando este tipo de eventos donde se fomenta la violencia", dijo Aguilar Osorio.