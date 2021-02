Corren a jefe de bomberos por modelo que hizo sesión en estación de Cancún

CANCÚN, Quintana Roo.- El gobierno municipal de Cancún separó del cargo al director del Cuerpo de Bomberos, Thomas Hurtado Morris, luego de la grabación y difusión de imágenes en donde aparece una chica en bikini, portando el uniforme dentro de las instalaciones de la institución.



La secretaria general del ayuntamiento, Flor Ruíz Cosío, indicó que las imágenes, grabadas la semana pasada y ya difundidas en redes sociales, van en contra del código de ética del Cuerpo de Bomberos y de la administración; implicaron el uso de instalaciones estratégicas, prioritarias y de emergencia, desviando su función y no constituyen una representación artística, sino que “cosifican a la mujer”.

No será suspendido



En entrevista, la funcionaria aclaró que la separación del cargo de Hurtado Morris no es un despido, ni un cese de funciones, sino una medida provisional, que no significa que él sea responsable de haber autorizado este tipo de actividades.



El caso se encuentra en manos de la Contraloría municipal para que se investigue quién dio la instrucción o permitió la sesión fotográfica y de video, pero como titular de la institución, se determinó que el director debía ser suspendido temporalmente.



“No se le despidió del cargo, ni estamos diciendo que él sea el responsable de haber dado la autorización. Pero mientras se desarrolla la investigación, él tiene que responder de primera instancia".

Especial



“Si él no fue quien dio la autorización para usar las instalaciones de forma inadecuada, será restituido en el cargo”, expresó, al calificar que el trabajo del funcionario “siempre ha sido ejemplar”.

Se deslinda del caso



Al respecto, Thomas Hurtado, aclaró que él no autorizó la realización de ese tipo de fotos y videos y subrayó que dicho material no representa a la institución, ni a su persona, ni sus valores de conducta, ética o servicio a la ciudadanía.



Reconocido por la comunidad cancunense por su trabajo y la gestión de importantes donaciones para aumentar el equipamiento de la institución y de los elementos del Cuerpo de Bomberos, manifestó que aceptó su separación del puesto en lo que se desarrollan las investigaciones, para no entorpecerlas.



Por último subrayó que no comulga con el tipo de imágenes difundidas, pues siempre ha sido respetuoso con las mujeres.