Corral se deslinda de declaración conjunta de 10 gobernadores que exigen renuncia del subsecretario de Salud, López-Gatell

CHIHUAHUA / PUEBLA.- Ante la declaración conjunta de diez gobernadores que solicitaron la renuncia de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el mandatario de Chihuahua Javier Corral Jurado se deslindo de dicha petición, ya que la inclusión de su firma fue un "error".

Mediante las redes sociales oficiales del Gobierno de la entidad, se señaló lo siguiente:

Con relación al Comunicado emitido hoy por los integrantes de la #AlianzaFederalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de @HLGatell, el gobernador @Javier_Corral aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma".

Asimismo, ante preguntas de la prensa durante el Informe Técnico Diario en Puebla el funcionario federal reafirmó lo expresado por Corral Jurado.

"Un grupo de aparentemente diez gobernadores se habían pronunciado en referencia a que me debía yo sustraer del encargo que tengo porque les incomoda las decisiones que he tomado. Lo primero que puedo decir es que no son diez, son nueve, porque el gobernador Javier Corral se ha deslindado de esta carta y ha explicado públicamente en su Twitter hace unos minutos que él no fue consultado sobre este documento", dijo el médico epidemiólogo.

Previamente, los titulares de los Ejecutivos estatales Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato manifestaron que "falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar".

Aunado a que “La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York”, dijeron.