Coronavirus puede entrar por los ojos, dice Hugo López-Gatell sobre uso de cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell reveló que el uso de mascarillas masivamente para evitar contagios de enfermedades, específicamente coronavirus, no tiene valides científica.

“El virus entra también por los ojos, o si tengo la mascarilla y me estoy tocando la cara, o me da calor o comezón, entonces me estoy llevando con las manos la posibilidad de infectarme”, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno.

Sobre lo que determinó Estados Unidos de usar cubrebocas en público, Gatell expresó que no está fundamentado científicamente.

Detalló que si la ciudadanía está en posibilidades de fabricar sus propios cubrebocas, que lo hagan, y los usen, pero no desperdicien los que son quirúrgicos, ya que estos son los que los doctores utilizan para tratar a los pacientes o son los que portan los infectados para evitar contagios.

Si no tienes síntomas respiratorios, no hace falta que utilices cubreboca.



Medidas de prevención del #COVID19 pic.twitter.com/CFZ6OUjhpz — INSP México (@inspmx) February 29, 2020

Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron el lunes que todavía recomiendan que las personas no usen máscaras faciales a menos que estén enfermas con COVID-19 o atiendan a afectados.

"No hay evidencia específica que sugiera que el uso de máscaras por parte de la población en masa evite contagios”, dijo el Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, revela CNN.

"También tenemos una escasez mundial", dijo Ryan sobre los cubrebocas. "En este momento, las personas con mayor riesgo de contraer este virus son los trabajadores de salud que están expuestos al virus cada segundo de cada día. La idea de que no tengan máscaras es horrible".

"Las máscaras las recomendamos para las personas que están enfermas y para las personas que cuidan a las personas que están enfermas en el hogar", afirmó.