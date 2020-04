Coronavirus no terminará en abril, es una peste: Barbosa

PUEBLA, Puebla.- La curva de contagios por Covid-19 apenas está iniciando en Puebla y se prolongará hasta mayo, afirmó Miguel Barbosa Huerta, gobernador de la entidad.

Jorge Humberto Uribe, secretario de Salud, indicó que Puebla reporta 267 contagios y 31 decesos por el virus.

En el estado más del 70% de los casos confirmados no cuentan con antecedentes de viaje al extranjero ni tuvieron contacto reciente con una persona infectada, lo que se denomina como casos comunitarios.

Barbosa comparó a la pandemia de coronavirus con una "peste" que no se vivió antes en México, la cual no concluirá en abril por lo que los habitantes no podrán reanudar sus actividades.

En conferencia de prensa declaró:

La cresta de contagio ya empezó en Puebla no va a empezar, ya empezó no es la otra semana no es dentro de dos semanas, ya empezó en Puebla. Estamos enfrentado una peste que no se había visto [...] este asunto no termina en abril desafortunadamente”.

El llamado a las autoridades de los municipios es a que ejerzan sus funciones y asuman la autoridad que les corresponda para responder a las necesidades de las y los poblanos en esta crisis sanitaria. pic.twitter.com/Vsy7UNP97k — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) April 13, 2020

No obstante, dijo que su gobierno cuenta con la capacidad suficiente para hacer frente a los problemas sanitarios derivados de la contingencia e implementará medidas económicas para que las condiciones de los poblanos mejoren.

Además, llamó nuevamente a los alcaldes a asegurar que las medidas estén en marcha y cooperen con la administración estatal, ya que la crisis por esta enfermedad sí es de su ámbito.

"Llamo a los gobiernos municipales a intervenir y no hacer como que no entienden o no es asunto de ellos, los llamo a colaborar a que hagamos equipo”, enfatizó.

Finalmente, Barbosa le recordó a la ciudadanía seguir respetando la sana distancia y el auto aislamiento con la mayor disciplina.

Con información de Periódico Central