Coronavirus en México: ¿Cuándo terminará la cuarentena?

CIUDAD DE MÉXICO.-México comenzó con una cuarentena por la pandemia de COVID-19 la cual en un inicio terminaría el 30 de abril, pero se alargó.

Las autoridades solicitaron permanecer a las personas en sus hogares para evitar contagiarse con el nuevo coronavirus.

Las clases presenciales se suspendieron desde el 20 de marzo y millones de pequeños tuvieron que llevar educación a distancia.

El lunes 23 de marzo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunciaba el arranque de la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD).

Ahora se sabe que terminará el 30 de mayo, esto para seguir combatiendo al virus y lograr menos contagios.

Sin embargo, Gatell indicó que "el 1 de junio no se quitan de manera uniforme las restricciones de movilidad en el espacio público o de funcionamiento en los lugares de trabajo y centros educativos. Las autoridades sanitarias estatales podrán modificar disposiciones federales solo para reducir contagios".

En la Jornada Nacional de Sana Distancia la medida más importante para evitar contagios de #COVID19 era #QuédateEnCasa. Durante ese periodo no promovimos el uso del cubrebocas para no relajar la disciplina. A partir del 1 de junio será un elemento auxiliar. pic.twitter.com/6oNP4Umtv7 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 26, 2020

¿Cómo será la reapertura?

El 18 de mayo se comenzó con la apertura de los municipios de la esperanza, llamados así por no tener personas con Sars-CoV-2.

Cuando anunció el plan el 13 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que era de "aplicación voluntaria" y, si las autoridades locales decidían algo diferente, no habría represalias.

Y así ha sido, pues varios estados tomaron otras vías. Es el caso de Jalisco, uno de los motores económicos del occidente del país, que implementó su propia "Fase Cero", un impasse en la reactivación a partir del 1 junio.

Por ello, mantiene vigentes el aislamiento para personas vulnerables, el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, los protocolos en negocios y las multas contra establecimientos.

El gobernador Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano (MC), puntualizó que su región no tendrá una apertura parcial porque considera "un error" que haya "diferenciación territorial".

Es decir, que los 23 "municipios de la esperanza" de Jalisco no retomarán actividades pese al aval federal, precisó en declaraciones a Radio Fórmula.

En la postura contraria, el vecino estado de Aguascalientes sí abrió en su totalidad, salvo en escuelas.

Su gobernador, Martín Orozco, explicó en entrevista radiofónica que ya pueden abrir centros comerciales, y que las empresas que alistan sus protocolos abrirán la próxima semana.

Entre estas, están firmas textiles y automotrices, como Mercedes y Nissan.

"Tenemos que convivir con la COVID", sentenció el político del Partido de Acción Nacional (PAN).

Etapas de reapertura

Etapa 1 | 18 de mayo | Reapertura de los Municipios de la Esperanza Etapa 2 | Del 18 de mayo al 31 de mayo | Preparación para la reapertura, construcción, minería y fabricación de equipo de transporte serán consideradas como actividades esenciales Etapa 3 | 1° de junio | Sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas

¿Qué actividades son consideradas no esenciales?

Por ahora, las fábricas no relacionadas con servicios esenciales, así como centros nocturnos, restaurantes, instalaciones culturales, de ocio, clubes deportivos, parques en general, iglesias, cines, plazas comerciales, etc, no podrán abrir.

Son consideradas no esenciales los servicios que no pongan en peligro la cadena de alimentación o la salud.

¿Cuáles son las esenciales?

Son todas aquellas que tengan que ver con la salud o la cadena de suministro alimenticio.

Actividades necesarias para atender emergencia como laboral rama médica y sector salud campo público y privado Seguridad pública, integridad y soberanía nacional Actividad legislativa Sectores esenciales para el funcionamiento de la economía Programas sociales para el gobierno continúan