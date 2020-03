Coronavirus: Recomienda Salud no dejar a los niños con los abuelos

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Salud de México recomendó no dejar a los niños al cuidado de los abuelos ahora que en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), adelantó al 20 de marzo el último día de clases.

El doctor Ricardo Cortéz Alcalá, en conferencia de prensa, indicó que aunque cualquier grupo de edad puede ser afectado por el coronavirus, los adultos mayores son más vulnerables.

“Las personas adultas mayores son las que mayormente se han afectado en todo el mundo, y por eso vamos a poner un especial cuidado en nuestros adultos mayores para que no sean afectado por el coronavirus”, afirmó. “Por eso no son vacaciones y tampoco hay que estar encargando directamente a los niños a sus abuelos porque entonces esto se vuelve un círculo viciosos que no deseamos”.

Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se adelantarán el último día de clases, con la intención de evitar contagios por coronavirus en los estudiantes.

Esteban Moctezuma, titular de la dependencia, indicó que será el viernes 20 de marzo el último día de clases, esperando se reanuden actividades el 20 de abril.

También se suspenderán los eventos cívicos y deportivos en las escuelas de educación básica y media de nuestro país durante la próxima semana.

De la misma forma, indicó que se implementarán filtros sanitarios en los planteles, con la intención de evitar contagios por el virus.

En cada escuela se instalará una comisión de salud, además de que se iniciará con los trabajos de higiene en las instalaciones; se extenderá a las familias y personal en los planteles las recomendaciones de prevención pertinentes.