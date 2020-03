Coronavirus: Fase 2, obligatorio acatar medidas de aislamiento e higiene

CIUDAD DE MÉXICO.-El gobierno de México declaró este martes 24 de marzo la entrada a la fase 2 de la pandemia de Covid-19, la decisión llega un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara a México en el nivel de contagio de «transmisión local», conocido también como fase 2.

Entrar a esta fase establece que las medidas anunciadas de aislamiento ya no son sólo recomendaciones, sino que por decreto presidencial tienen un sentido de obligación, “aunque gusten o no, tenemos que acatarlas y llevarlas a cabo”, explicó el doctor Alejandro Macías Hernández, infectólogo de la UNAM, ya que la probabilidad de que exista la transmisión en la comunidad es alta.

En ese contexto, para evitar la propagación del virus hay que extremar las recomendaciones ya conocidas: excluir a las personas mayores de sus puestos de trabajo, quien pueda trabajar desde su casa lo haga, evitar la asistencia a espacios públicos y lugares concurridos y extremar medidas de higiene, reiteró Alejandro Macías.

Este decreto anunciado por el presidente de la república y firmado por la Secretaría de Salud se va a mantener hasta el 18 de abril, sin embargo, no quiere decir que necesariamente termine ese día, “dependerá de cómo se active la enfermedad en algunas zonas, donde se tendrán que llevar a cabo acciones extremas de manera regional, pero se verá dinámicamente en el transcurso de las próximas semanas”, precisó.

Finalmente, exhortó a la población a no tener miedo y señaló que se está trabajando para que no haya un colapso de las instituciones de salud. “A nivel personal lo más probable es que a la gran mayoría de las personas no les va a pasar nada serio, una gran mayoría pasarán la enfermedad de manera leve y otros más ni lo van a notar.

El 5 por ciento son los que tendrán un problema que los lleve a los hospitales, pero hay que actuar con responsabilidad, tranquilidad, no caer en pánico y no generar noticias falsas”.