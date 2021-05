Coordina Guardia Nacional operativo para jornada electoral del 6 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para la próxima jornada electoral del 6 de junio se desplegará un operativo de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con los gobiernos de los estados, para garantizar la paz y evitar la violencia.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que “esta semana habrá mucho más cuidado en todo el país” en materia de seguridad.

Agregó que lo fundamental es que todos ayudemos, que los mexicanos se comprometan a actuar con responsabilidad, como lo ha hecho siempre el pueblo de México, que todos hagamos ese compromiso.

¿Se tiene previsto un operativo especial por parte de la Guardia Nacional?, se le cuestionó.

El presidente explicó que desde hace dos meses se esta coordinando una estrategia en materia de seguridad en el contexto electoral, además de que se cuenta con una mesa central para recibir denuncias y darles protección a candidatos y cuidar a los ciudadanos.

López Obrador reiteró su llamado a que la jornada electoral transcurra en paz y sin violencia, “es el llamado que hago, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México”.

Que no manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que la elección se realice en paz, limpias, libres, ese es el llamado y también que no haya miedo, y que a veces cuando hay confrontación se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar, hay que salir a votar, hay que participar, voto libre y secreto”, recalcó.