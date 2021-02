Contrarreforma eléctrica de Morena con "lealtad ciega" será un retroceso de medio siglo: Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO.- Marko Cortés, presidente nacional del PAN señaló que la contrarreforma eléctrica que impulsa Morena “con lealtad ciega a los caprichos del presidente” en el Congreso de la Unión, será un retroceso de medio siglo, porque hará más ineficaz y contaminante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocará más apagones en todo el país, además de un alza generalizada de precios, especialmente en el consumo de luz.



Cortés Mendoza señaló que, de concretarse la aprobación de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador “será un golpe muy duro a la frágil economía de las familias mexicanas”.



Cortés Mendoza indicó que México requiere una política eléctrica fuerte, que garantice confiabilidad del suministro, costos accesibles para los consumidores y un desarrollo sostenible que cuide nuestra salud con energías limpias y sin comprometer las necesidades del futuro.



La contrarreforma, explicó el líder nacional del PAN, es una salida a la pésima administración de Pemex, pues está produciendo más combustóleo que gasolina.



“Como el combustóleo no tiene mercado por contaminante, el presidente quiere que lo use la CFE para producir energía mucho más cara que las energías limpias y renovables”.



El líder panista advirtió que cambiar las reglas del sector sin considerar los compromisos establecidos en tratados internacionales como el T-MEC, traerá problemas jurídicos a México por las inversiones en materia energética comprometidas en dicho tratado, además de que se inhibirán futuras inversiones y generación de empleos en plantas eléctricas.



Por eso, dijo Cortés Mendoza, las reformas aprobadas por Morena y sus satélites al sector eléctrico son un contrasentido, pues mientras otros países están apostando por inversiones privadas para la generación de energías limpias y renovables, en México se busca centralizar la producción eléctrica en la CFE a partir de combustibles fósiles.



El Presidente del PAN mencionó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que la reforma de López Obrador elevaría 17 por ciento las tarifas eléctricas y que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó a los diputados no aprobarla, ya que podría afectar la competencia y libre concurrencia en la generación y comercialización de energía eléctrica del país.



Por último, Cortés Mendoza adelantó que el PAN rechazará en el Congreso los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, porque contravienen a los postulados del partido y porque “nosotros promovemos la eficiencia del gobierno en la prestación de servicios a la gente, porque creemos en la innovación y en la generación y uso de las energías limpias y renovables”.