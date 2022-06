Contenedores en Manzanillo no fueron robados del área de la marina, sino de un área privada

MANZANILLO, Col.- El pasado domingo se dio a conocer que 20 contenedores los cuales contenían oro, plata y algunos otros minerales, fueron robados del puerto de Manzanillo, Colima, por parte del contraalmirante José Héctor Orozco Tocaven, jefe de la Unidad de Comunicación Social y vocero de la Secretaria de Marina, negó que estos contenedores haya sido robados de las instalaciones de dicha dependencia.

El contraalmirante precisó que este robo no ocurrió en las instalaciones de la Secretaria de la Marina, sino que había sucedió en las de un particular.

“No fue así, no se robaron de esa área nosotros estamos prestos para coadyuvar a las policías y quienes requieran nuestro apoyo para alguna especie de investigación o definir quién pudo haber sido pero no fueron sustraídos de un área donde la Secretaría de Marina esté a cargo de la seguridad y resguardo de la mercancía”, indicó.

Dio saber también que los contenedores robados se encontraban en un patio particular y este mismo contaba con seguridad propia.

“Los contenedores robados, un particular guardó sus propios contenedores con los propios efectos en una propiedad con su seguridad particular, el asunto es que Manzanillo es un puerto con mucho movimiento de carga las 24 horas y hay traileres circulando por esa zona y por eso fue muy fácil que no se diera cuenta la policía de que estaban sustrayendo, en algún terreno, en alguna zona, los contenedores”, dijo.