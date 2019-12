Consulta sobre el Tren Maya se realizó "con información mínima"

CANCÚN, QR.- Con "la información mínima" sobre el megaproyecto, según lo admitió la Semarnat y tras la difusión de un video con el cantante Armando Manzanero, quien exhortó en días previos a votar a favor del Tren Maya, el gobierno mexicano llevó a cabo las Asambleas Consultivas y el Ejercicio Participativo Ciudadano, en Quintana Roo sobre el megaproyecto, que incluye 18 estaciones y siete nuevos centros de población planteados.



Las Asambleas Consultivas se realizaron ayer en Chiapas y Yucatán, y hoy en Quintana Roo, Campeche y Tabasco, como parte de la Consulta Indígena, un ejercicio vinculante, organizado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) y la Secretaría de Gobernación (Segob), para que las comunidades indígenas opinaran sobre el megaproyecto, sin buscar su consentimiento, pero sí sus puntos de vista.



En la entidad, las sedes para esta fase consultiva, fueron las localidades de Reforma, en Bacalar; Xul-ha, que fue ubicada como municipio de Othón P. Blanco; X-Hazil Sur, en Felipe Carrillo Puerto y Cobá, en Tulum.



En esos puntos, ejidatarios, delegados y autoridades, como representantes de las más de 250 comunidades indígenas de esos municipios, entregaron y expresaron los comentarios recabados en las asambleas que debieron efectuar, para informar a sus pueblos sobre el proyecto del Tren Maya.



En Cobá, en donde el ánimo mayoritario de los asistentes fue a favor del Tren, condicionado a la resolución de añejas demandas, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, fue cuestionado sobre la ausencia de información de los probables impactos ambientales y de los estudios, presentada a las comunidades durante las 15 Asambleas informativas del 29 y 30 de noviembre, en los cuatro estados que conectarán las mil 460 vías férreas.



Lo que hizo Fonatur ahora, hace 15 días, fue dar la información mínima. Es un proceso. Ya vieron, el tren va a pasar por más de 100 municipios, más de mil asentamientos o comunidades. Estamos empezando apenas.



"Están diciendo sí al proyecto porque hay esperanza, pero también están haciendo reclamos de sus enormes necesidades; de escuelas, de problemas de salud porque no hay una clínica. Eso se tiene que atender necesariamente", expresó en entrevista.



Al respecto, Guillermo May Correa, coordinador general de Transversalidad y Operación Regional del INPI, admitió que las Asambleas Consultivas de ayer y hoy, junto con el Ejercicio Participativo Ciudadano, se desarrollaron, por ejemplo, sin conocer los resultados de los estudios de Ingeniería Básica, que apenas se concluyeron el viernes pasado. Tampoco se ha informado a las comunidades ni al resto de la población, los estudios de rentabilidad económica.



"Un estudio técnico es como estas partes que se hacen los estudios médicos antes del nacimiento para ver cómo se va formando. Todavía no hay nada oficial. No hay ninguna obligatoriedad, porque todavía no es parte de la obra, es para ver si la obra es viable", expresó.



El funcionario fue más allá al reconocer que la Consulta Indígena se dirigió sólo a las autoridades, mas no al resto de la comunidad e incluso, subrayó que no estaban obligados a darles información previa.



"Quienes se consulta aquí es a las autoridades indígenas, que por ley nos obliga la propia legislación internacional, pero no hay ninguna obligatoriedad que tenga que haber una información previa a esto, porque la obra no está ni siquiera iniciada.



"Es un proyecto (…) a la gente se le proporcionó la información a la que nos obliga la legislación", dijo, al citar su interpretación sobre lo que mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, que no establece eso.



Nutrida asistencia al Ejercicio Participativo Ciudadano

Este domingo también se realizó una votación para la cual se instalaron 5 casillas en el municipio de Bacalar; 10, en Cancún; 10, en la isla de Cozumel; 8, en Felipe Carrillo Puerto; 3, en Isla Mujeres; 4, en Lázaro Cárdenas; 10 en Othon P. Blanco; 3, en Puerto Morelos; 10 en Solidaridad y 5, en Tulum, a fin de preguntar "¿estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral del Tren Maya?"



En la boleta, antes de la pregunta se imprimió una leyenda que indicaba que se debía consultar la información del megaproyecto, al reverso, para luego emitir el voto. Los datos de la obra eran los mismos que se entregaron a las comunidades, escuetos y generales.



La jornada transcurrió en paz, con bastante afluencia en las casillas, que no contaban con una mampara. La tinta puesta en el pulgar no era indeleble. Hubo reportes de personas que votaron varias veces o que fueron "carreadas", lo cual no pudo ser constatado por EL UNIVERSAL.



En la ciudad, la secretaría general, con funciones de presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polenvsky, rechazó que la Consulta Indígena y el propio ejercicio participativo ciudadano, fuese una simulación y consideró que se necesitaría ser alguien "envidioso, mezquino, el que pudiera votar en contra".



"Si se hace el proyecto del Tren, se va a generar empleo, desarrollo, bienestar, se va a traer más turismo. Entonces creo que todo es positivo. Tendría que ser alguien envidioso, mezquino, el que pudiera votar en contra".