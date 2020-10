Consulta a ex presidentes: Cuáles son los delitos por lo que se buscaría enjuiciar a Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.-Este jueves los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisaron la consulta propuesta por el presidente Andés Manuel López Obrador para enjuiciar a 5 expresidentes de México. Con 6 votos a favor, la SCJN declaró constitucional dicha la consulta popular.

El presidente Andrés Manuel López Obrador delineó el año pasado los posibles "delitos" de los que podría acusarse a sus antecesores para ser juzgados, en caso de que así se decida en una consulta ciudadana.

"Yo soy partidario de que veamos hacia adelante, de que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad hacia adelante, yo soy partidario de eso pero que sea el pueblo el que tenga la última palabra, cuando se haga la consulta que el ciudadano diga: 'a ver, si queremos enjuiciar a Salinas ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y sus allegados. Queremos enjuiciar a Zedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el Fobaproa. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al País en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción'. Pero vámonos así, ya nada de chivos expiatorios".

"Si queremos abrir los expedientes, que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos. Y para ser más claro, si queremos, es una consulta para enjuiciar, si existen elementos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, si queremos eso".

Corte cambia y avala pregunta para consulta popular y mandó al Senado

En menos de cinco minutos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron una pregunta modificada para realizar la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su nueva pregunta, los ministros abrieron la posibilidad de investigar no solo a expresidentes de la República sino a todos los actores políticos por las decisiones tomadas en años anteriores.

Por mayoría de ocho votos, la nueva pregunta para la consulta popular es:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

En consecuencia, el ministro presidente, Arturo Zaldívar ordenó notificar en las próximas 24 horas al senado de la resolución de la Corte en la que se declaró constitucional la materia de consulta popular, pero con la modificación de la pregunta.

La cuestión planteada originalmente por el presidente López Obrador era:

"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".

Misma que ya no se someterá a consulta de la ciudadanía.