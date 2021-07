Consulta Popular: INE implementará Conteo Rápido

CIUDAD DE MÉXICO.-El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este miércoles por unanimidad la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular, que tendrá lugar el 1 de agosto de 2021.

Esto, aseguró el Instituto, tiene como objetivo que la ciudadanía cuente con datos preliminares oportunos y objetivos tal como sucedió en las elecciones del pasado 6 de junio.

Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que con el Conteo Rápido se busca dotar de certeza a la Consulta Popular, con un ejercicio que brindará la posibilidad de que la misma noche del domingo 1 de agosto se den a conocer datos sobre las tendencias de participación y sobre el resultado de la pregunta que se hará a la ciudadanía.

Se busca dar así el cumplimiento a los principios que rigen la función electoral y garantizar que la sociedad mexicana cuente con una fuente de información preliminar oficial”, indicó.

Instituto Nacional Electoral está listo para ampliar la promoción de la Consulta Popular: Lorenzo Córdova

Asimismo, el Consejero Presidente aseguró que este proyecto de acuerdo desmiente a aquellos que sostienen que el Instituto "no está haciendo lo suficiente" para llevar a buen puerto la Consulta.

Afirmó que el INE se encuentra listo para ampliar la promoción de la Consulta Popular a partir del jueves 15 de julio, a pesar de que inició la difusión de este ejercicio desde anterioridad a través de las redes sociales.

No obstante, lamentó que este ejercicio de participación ciudadana inédito no haya podido promoverse desde antes luego de que el Senado y la Cámara de Diputados modificaron la convocatoria original para establecer su entrada en vigor hasta el 15 de julio de 2021 y no el 28 de octubre de 2020.

Es necesaria la participación del 40 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal

Por su parte, la Consejera Carla Humphrey subrayó la importancia de que se cuente con este mecanismo que dotará de certeza, transparencia y máxima publicidad sobre los resultados de la Consulta Popular y el estimado de participación.

Recordó que, a pesar de que los cómputos de este ejercicio iniciarán el mismo día de la jornada, resulta vital conocer el porcentaje de votación considerando que es necesaria la participación del 40 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal para que el resultado sea vinculante.

El Consejero Jaime Rivera, agregó que el Instituto mantiene una serie de medidas para dotar a la ciudadanía de todas las facilidades para participar y contar con una Mesa Recepta de Opinión lo más cercana posible, a la par que recordó que este jueves inicia la difusión del ejercicio, con lo que se refrenda que el INE cumple su mandato legal.