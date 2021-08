Consulta Popular: INE concluye conteo de los Cómputos Distritales; participación fue del 7.11 por ciento

CIUDAD DE MÉXICO.-El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, anunció esta noche que se ha completado al 100 por ciento el conteo de los Cómputos Distritales de la Consulta Popular.

Con 57 mil 077 actas computadas, se dio a conocer que 6 millones 511 mil 385 personas votaron "Sí" el pasado domingo, mientras que 102 mil 945 votaron por el "No" y 48 mil 878 ciudadanos anularon su voto.

Pese a que el 97.72 por ciento de los mexicanos que acudieron a ejercer su opinión a las más de 51 mil mesas receptoras dijeron "Sí", la participación no fue suficiente para que la Consulta fuera vinculante.

¿Por qué la Consulta Popular no fue vinculante?

La Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo 64 establece que se requiere el 40 por ciento de participación de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, y en el ejercicio de ayer tan solo el 7.11 por ciento acudió a votar.

Asimismo, Lorenzo Córdova adelantó ayer por la noche que los resultados oficiales se entregarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determine los efectos constitucionales.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que luego de que la Consulta Popular no lograra el 40 por ciento de la participación para ser vinculatoria, no se descarta la posibilidad de que la autoridad actúe en contra de los ex presidentes, siempre y cuando haya pruebas.