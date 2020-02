"Conservadores zopilotean alrededor del caso Fátima": AMLO

Ciudad de México (GH).-Ante las protestas de mujeres feministas que se dan esta mañana a las afueras de Palacio Nacional por los feminicidios recientes en la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a llamarlas a manifestarse pacíficamente y a culpar al antiguo régimen de la violencia feminicida.

“Es que tenemos que ir cambiando, ya inició la transformación, todos estamos haciendo un esfuerzo; nada más que se solapó por mucho tiempo la corrupción y, problema que se soslaya estalla. Todo esto que está sucediendo es el fruto podrido del régimen de corrupción. Hay que cambiar al régimen y lo tenemos que lograr“, dijo.

Mientras un grupo de mujeres protestan de nuevo y hacen pintas en las paredes de Palacio Nacional en repudio del secuestro y feminicidio de la niña Fátima de siete años, una reportera preguntó al Presidente cómo deben las manifestantes expresar el dolor por los crímenes en aumento en contra de mujeres y niñas.

“La única recomendación, también respetuosa, es que sean manifestaciones pacíficas. Yo entiendo que son cuestiones muy graves, nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio”, dijo.

Y agregó: “Es posible protestar sin violencia, la no violencia es una opción...creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

CONSERVADORES “ZOPILOTEAN” EN CASO FÁTIMA

En el caso de la niña Fátima, el mandatario lamentó el asesinato de la pequeña y recordó que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se encarga de la investigación.

“En este caso no debe haber impunidad, en ningún caso, menos en este caso lamentable”, dijo.

El Presidente añadió que los “conservadores” han tomado el caso de la niña Fátima con oportunismo y “zopilotean”.

“Yo entiendo que en un caso como este haya una exigencia de justicia, es lo que se debe de hacer; es lo mínimo, pero no puede actuarse con oportunismo, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar”,dijo.

El mandatario afirmó que su gobierno trabaja para que ese tipo de casos no sucedan e insistió en que se deben atender las causas.

“Estamos atendiendo las causas, para tener una sociedad mejor, para que se fortalezacan los valores, para que haya bienestar material y del alma. Además no hay impunidad: el que comete un delito es castigado y tienen quienes protestan todas las garantías para hacerlo, es un derecho, es una libertad que nosotros garantizamos”, dijo.

López Obrador agregó que su gobierno trabaja para que prevalezca “el amor al prójimo, el que haya mucho cariños, que no haya odios”.