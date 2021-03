“Conservadores” manipulan al movimiento feminista y son los que se molestan por las vallas, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- “Los conservadores” que “se disfrazan de feministas” son quienes se molestan por la valla que levantó alrededor de Palacio Nacional para evitar la violencia de la marcha que se prevé para hoy con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los conservadores ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya violencia, actos de violencia, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte. Tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta”, dijo.

López Obrador consideró que sus adversarios “los conservadores” manipulan al movimiento feminista.

Y aseguró que antes de la llegada de su administración no había protestas de mujeres como las hay ahora.

“Antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobienro, porque valiéndose de un movimiento justo,noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno”, dijo.

El Presidente afirmó que su gobierno ya “rompió el pacto”.

“Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía que se dedicaba a saquear, a robar. Eso los trae muy molestos, el pacto de no cobrarles impuestos”, dijo.

Y aseguró qué hay muchas maneras de protestar en “forma pacífica, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores”.

Refrenda compromiso

López Obrador dijo que hoy, Día Internacional de la Mujer, no es para felicitar, sino para refrendar el compromiso de lucha en favor de la igualdad.

“La lucha de las mujeres por la igualdad, no es para felicitar, sino para refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de las mujeres, recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempo para garantizar el derechos a la igualdad”, indicó.

López Obrador destacó que este 8 de marzo se debe recordar a todas las mujeres que han luchado de “todas las clases sociales”.

Destacó que en su gabinete, la mitad, son mujeres y destacó los cargos en la Secretaría de Gobernación y de Seguridad y Participación Ciudadana.

“Como nunca en la historia están participando en la administración pública y en la política las mujeres”, dijo.

El mandatario indicó que su gobierno “nunca usará la represión”, ni se utilizará a la policía “para reprimir al pueblo”.