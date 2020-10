Conservadores están molestos porque ya no hay corrupción: AMLO; pide esperar a elecciones y revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los adversarios conservadores -"que están molestos porque ya no hay corrupción"- a esperar a las elecciones y que no coman ansias, además de que siempre se les va a respetar "porque no somos iguales".

"Los vamos a respetar, no se les va a reprimir. Lo que les pedimos es que se esperen a las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias de manera democrática. Ellos queiren seguir manteniento el régimen corrupto y de privilegios, esas diferencias se resuelven por la vía democrática".

"De manera pacífica y de manera demócrática, y si así lo desea el pueblo, nos retiramos, pero si el pueblo queire que nos mantengamos, así lo haremos. El pueblo pone y el pueblo quita", dijo AMLO en Hermosillo.

Agregó:

Habrán elecciones el año que viene y yo me voy a someter a la revocación de mandato, se le preguntará a todos los mexicanos: ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque soy demócrata".

Indicó que los conservadores están molestos por su lucha contra la corrupción, pero que seguirá trabajando para que no haya actos ilícitos en México.

Afirmó que según encuestas tiene el 70% de aceptación, y que prevé que aumente porque seguirán laborando para apoyar a todos los mexicanos.

"Hasta ahora nos apoyan el 70% de los mexicanos, yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo. Tengo claro que lo fundamental es atender, servir, al pueblo, por eso vamos a poder seguir adelante".