Congresos estatales evaden tema del aborto

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras la Marea Verde se extiende por las calles para exigir que a las mujeres se les garantice el derecho a decidir sobre sus cuerpos, una oleada de "propuestas celestes" ahogan los Congresos locales. Actualmente, los Poderes Legislativos de al menos siete entidades discuten la modificación de sus constituciones para garantizar la vida desde la concepción.



De acuerdo con un recuento de EL UNIVERSAL, todas las propuestas de este tipo se han presentado en 2019, principalmente por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES).



A la fecha hay 20 entidades que garantizan la protección de la vida desde la fecundación, lo cual quiere decir que si se logra la aprobación de todas las actuales "propuestas celestes", en 84% de los estados habría este tipo de normas constitucionales.

No obstante, para, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), modificar las constituciones locales para garantizar la vida desde la concepción no significa frenar la despenalización del aborto en los estados, pues ambas propuestas no se contraponen. Además, dice, es importante tomar en cuenta que en México la ley que se impone es la que garantiza más derechos.