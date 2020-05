Congreso de SLP rechaza despenalizar el aborto; 'El Mijis' los llama doble moral

SAN LUIS POTOSÍ. – Con 20 votos a favor, 3 abstenciones y 4 en contra, el Congreso del Estado rechazó despenalizar el aborto en San Luis Potosí antes de las 12 semanas de gestación.

Los diputados de la LXII Legislatura local discutieron dos iniciativas: una sobre la penalización del aborto después de las 12 semanas de gestación y la segunda consistía en reconocer el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, así como que Estado garantizara el acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer de forma responsable y segura sus derechos sexuales y reproductivos.

Ante esto, el diputado local Pedro Carrizales, mejor conocido como 'El Mijis', llamó a sus compañeros en el Congreso doble moral por desechar la iniciativa, al mismo tiempo que aseguró que legislan pensando en las elecciones.

A través de su cuenta de Twitter escribió: “Se llama ser doble moral; se los dije en sus caras y se los sostengo. Quien toma decisiones pensando en elecciones y no en representar los derechos y las necesidades de las mujeres, no debe tener un espacio, porque solo buscan poder y dinero, no un México más chido”.