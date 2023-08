Congreso de México abordará el tema de los ovnis e invita a congresista de EU

CIUDAD DE MÉXICO.-Sergio Gutiérrez Luna, Diputado Federal y Vicepresidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha extendido una invitación al Congresista de los Estados Unidos de América, Tim Burchett.

La invitación se enmarca en una Audiencia Pública dedicada a la regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), antes conocidos como ovnis.

La Audiencia está programada para el 12 de septiembre a las 4:00 PM hora del Centro y tendrá lugar en el Salón Legisladores de la Heroica Cámara de Representantes.

Este evento reunirá a expertos y testigos, entre ellos el Teniente Ryan Graves, retirado de la Marina de los Estados Unidos y Director de la Asociación "Estadounidenses por un Espacio Aéreo Seguro", así como el Teniente Robert Salas, retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Además, participarán Rony Tadeu Vemet Braga, Ingeniero Electrónico y Funcionario Federal en Petrobras, quien también investiga en el Centro Brasileño de Investigación Física.

El Congresista Yoshiharu Asakawa, representante del Distrito 1 de Kanagawa en la Cámara de Representantes de Japón, y Julio Damwish, Coordinador de la Asociación Mexicana de Pilotos Aviadores, también contribuirán con sus testimonios y conocimientos.

La invitación subraya la importancia de contar con la presencia de Tim Burchett en esta Audiencia, donde se abordarán los aspectos relacionados con los UAP.

La Legislatura Mexicana dijo que espera poder contar con su valiosa participación en este evento, que busca fomentar el diálogo y la colaboración internacional en torno a este fenómeno.

La carta, fechada el 24 de agosto de 2023, manifiesta el interés y la apertura del Congreso de México para explorar y entender mejor los fenómenos aéreos anómalos no identificados desde una perspectiva global.

Ryan Graves y sus declaraciones en el Congreso de los EU

El mes pasado Ryan Graves dijo -bajo juramento- en el Congreso de los Estados Unidos que "si los ovnis son drones extranjeros, son un urgente problema para la seguridad nacional".

Graves añadió que, si los ovnis no son de origen humano, "es un tema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea".

Graves recordó que hace nueve años, el escuadrón de su F/A-18 había rastreado un Objeto Aéreo No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés) mientras operaban frente a la costa de Virginia Beach.

El UAP no tenía superficies de sustentación, "podía permanecer inmóvil en vientos de huracán de Categoría 4, acelerar a velocidad supersónica y operar todo el día, superando en más de 10 horas a nuestros aviones de combate".

Se informa que el UAP también causó una colisión en el aire con los aviones del escuadrón, planteando amenazas de seguridad.

Añadió que los mismos UAP se siguen avistando hoy en día y aún no hay información sobre lo que son. Acusando al gobierno de "no tener idea" del alcance que tiene el problema de los UAP, Graves dijo que esto se debe a que la mayoría de estos encuentros no se denuncian.