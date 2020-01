Conflicto en Prepa 9: Pruebas de acoso sexual y denuncias por manifestaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos lentes de sol fueron la confirmación que necesitaban los estudiantes de la Preparatoria 9 de la UNAM para asegurarse de que el paro debía continuar hasta lograr una investigación inmediata y, en su caso, destitución de 13 maestros, acusados durante generaciones de acoso sexual, conductas abusivas contra los alumnos y venta de calificaciones.

A 65 días del inicio del paro en ese plantel universitario, el detalle de los lentes podría parecer poco, pero estos artículos que encontraron los estudiantes en la oficina de la Coordinación de Educación Física y Deportes no eran de cualquier tipo: tenían una cámara con memoria micro SD integrada y capacidad para grabar hasta cinco horas de video.

“Si expulsáramos a todos los maestros acosadores, nos quedaríamos sin maestros”, es la conclusión a la que llega Ana, alumna de tercer año.

Hallan lentes espías

Fue en la tercera semana del paro cuando los estudiantes encontraron cuatro cajas de lentes espía en las oficinas escolares: Mobile Eyewear Recorder se llama el producto; tiene micas polarizadas, una diminuta cámara oculta, y controles micro en las patas para una fácil operación.

“Grabación en tiempo real. No permitas que los momentos memorables de la vida se te escapen”, es una de las características que se resalta en las cajas que encontraron. Se pueden adquirir en la plataforma e-Bay por entre 300 y 700 pesos.

Los estudiantes se quedaron helados. De pronto, relataron Ana y su compañera Fernanda, cayeron en cuenta que cuando menos dos de sus maestros de Educación Física, a quienes identificaron como Daniel “N” y Luis “N”, utilizaban lentes de sol para dar clases de natación en una alberca techada.

Se manifiestan y son denunciados

Sería el lunes cuando estudiantes que mantienen tomado el plantel de la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba, podrían finalmente entregar las instalaciones después de más de 2 meses de paro.

A través de diversas publicaciones en redes sociales, los jóvenes están convocando a una mesa de diálogo con la directora Gabriela Martínez, a las 13:00 horas, donde se podrían entregar las instalaciones. La mesa fue convocada "para la entrega del plantel y acuerdos finales".

Estudiantes consultados dijeron que no se ha programado entregar las instalaciones, pero que esto dependerá del avance que presenten las autoridades en las denuncias en contra de profesores, “si nos enseñan un avance, veremos”.

El problema continúa siendo la carta de represalias en contra de los paristas, ya que la dirección del plantel determinó que no retirará la denuncia penal por los daños en el inmobiliario e infraestructura del plantel. Sin embargo, los jóvenes les permitirán el paso al plantel y llevarán a cabo la mesa de diálogo.

Los estudiantes han denunciado que durante las noches han acudido autoridades del plantel para amenazarlos, insultarlos y presionarlos a que levanten el paro; ayer por la mañana hubo una protesta de padres de familia para exigir la reapertura del mismo.

Por lo pronto, en la última votación semanal que se realizó entre los integrantes de la comunidad de 3 mil 571 personas que participaron en la asamblea, 2 mil 471 votaron por levantar el paro, mientras que mil 6 votaron por continuarlo.

Incorporadas a UNAM suman apoyo a demandas

En la Prepa 3, los estudiantes entregaron un pliego petitorio de 5 puntos para demandar la destitución del jefe de la Oficina Jurídica, accesar a los expedientes de profesores acusados por estudiantes; y seguimiento de las carpetas de investigación por acoso sexual “que quedaron inconclusas”.

Los jóvenes también demandan la entrega de espacios dentro del plantel para colectivos estudiantiles, que se les permitan realizar pintas en las paredes del plantel; que se creen espacios para atender denuncias.

Por la tarde, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente se manifestaron en su plantel durante un evento para promover la lectura del Fondo de Cultura Económica, en el que participó el escritor y director de dicha entidad, Paco Ignacio Taibo II.

Durante el evento, cuando menos una decena de jóvenes rodeó primero la carpa donde se llevaba a cabo la conferencia en la que el funcionario anunció que el programa de Librobús llegaría a los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luego, conforme avanzaba la ponencia, los jóvenes se dirigieron al escenario, donde el escritor platicaba sus primeras experiencias con la lectura de cuando era niño, y también contaba sobre el acercamiento de su propia hija a los libros.

El escritor les dijo a los jóvenes que “lo más subversivo” era la lectura y les pidió que además de leer los textos que les encargan sus profesores como parte de su formación académica, lean por convicción propia.

“Toda mi vida he sido lector, aprendí a leer en el metro y leo cuando puedo, cuanto puedo y como puedo. Busco en la lectura contrapuntos, ver diferente. Nunca le hago caso a las recomendaciones comerciales. Tenemos que estimular el placer de leer como descubrimiento, como subversión y, sobretodo, una vez que lo logramos, como compañía”.

Mientras tanto, cuando menos una decena de alumnos se colocó al pie del escenario donde mostraron pancartas en las que demandaban la democratización de la Universidad y que las autoridades en su plantel no sean designadas por la Junta de Gobierno, sino elegidas por la comunidad.

La principal protesta fue por la muerte de su compañera Aidee Mendoza, quien falleció en abril de 2019 luego de recibir un disparo cuando se encontraba en una clase de matemáticas.

“Nosotros no te olvidamos”, decía una de las pancartas, mientras el escritor pedía crear una república de lectores y construir lecturas compartidas.

“A algunos de los 600 que hay aquí les valió absolutamente madre el mensaje, les entró por aquí y les salió por acá. No hay cuete, no pasa nada, no vine aquí a mortificar ni a que se afilien a ninguna religión extraña. Estoy diciendo: leer es subversivo, tú escoges cual quieres pero no te cierres la puerta”, expresó el director del Fondo de Cultura Económica.