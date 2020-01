Conflicto EU-Irán: Impactará en la frontera Norte de México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La tensión entre Estados Unidos e Irán endurecerá la frontera entre México con su vecino del Norte y el muro que tanto desea Donald Trump, presidente del país anglosajón, podría hacerse realidad, coincidieron expertos en las relaciones bilaterales entre ambos países consultados por Grupo Healy.



Aunque en materia económica el conflicto entre Irán y Estados Unidos afectará marginalmente, de forma positiva al precio del petróleo y negativamente en la volatilidad del dólar, la afectación sólo será coyuntural.



“Siempre que Estados Unidos se ve bajo una amenaza o ataque, independiente que tenga que ver con la frontera, la primera reacción es hacia la franja fronteriza; lo vimos con la migración y con los hechos del 11 de setiembre. Ante los conatos de amenaza de terrorismo de Medio Oriente, el aparato de seguridad estadounidense se recrudece”, dijo Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice en Estados Unidos.



Las agencias burocráticas estadounidenses aprovechan para elevar el control de la frontera, cada vez que se da un suceso como el momento de tensión que se vive actualmente, agregó.



“Repercute en mayores revisiones, mayores sospechas, mayor acoso a los usuarios de los puertos internacionales transfronterizos, mayores abusos, mayor arbitrariedad. Desde el 11 de septiembre nunca hemos visto que esto haya mejorado”, explicó.



En los próximos días y semanas habrá mayores tiempos de espera para estudiantes, turistas, compradores, empresas, trabajadores, importadores y exportadores, además de un incremento en las revisiones de los vuelos procedentes de México, agregó.



Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., dijo que con guerra o no entre Estados Unidos e Irán, se echará a andar la maquinaria del complejo fronterizo militar.





SE JUSTIFICARÁ CONSTRUCCIÓN DE MURO



Para Correa-Cabrera con los hechos de Culiacán, Sinaloa, la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la masacre de dos mujeres y seis niños de las familias LeBarón y Langford en Bavispe, Sonora, se disemina la idea en algunos medios de comunicación estadounidenses de que los cárteles de la droga mexicanos son terroristas.



Y más aún, la idea de que “Los Zetas” habrían tenido relación con el general iraní Qassem Soleimani, abatido por Washington y motivo de la tensión y las amenazas de venganza, preparan un caldo de cultivo para justificar una acción en la frontera Norte, explicó.



“Se va a justificar ahora sí la construcción del muro que beneficiará a las empresas que apoyan al presidente de Estados Unidos en estos años. Con este miedo, esta percepción, la amenaza de que los cárteles son terroristas, ya existe la idea”, dijo.



De no construirse el muro, se reforzará la frontera con tecnología, drones, envío de refuerzos, incluso de la Guardia Nacional y al Ejército estadounidense.



“Para justificar una mayor seguridad por la posibilidad de entrada de grupos de enemigos de los Estados Unidos, grupos afines a irán”, precisó.



La venta de armas hacia México se incrementará y Estados Unidos podría presionar a México con militarizar aún más su frontera Norte.



“Ya sea que ellos intervengan directamente con equipo en territorio mexicano o nos presionen para que reforcemos la guerra contra las drogas”, dijo.



Con guerra o sin guerra, Estados Unidos y Donald Trump en su proceso de reelección, salen ganando, coincidieron.



EN ECONOMÍA: IMPACTO MARGINAL



En cuanto al impacto del conflicto en la economía mexicana el impacto será marginal, consideró Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.



“Afecta en términos de ingresos derivados de la exportación de petróleo y el dólar podría llegar a los 19.24, 19.30, nada que tengamos una depreciación brusca, es marginal. El petróleo no se va a ir a los 60 dólares”, explicó.



Tenorio Aguilar precisó que hay que esperar unos días para conocer con certeza las consecuencias para México. Aunque habrá volatilidad en el tipo de cambio, la depreciación no sobrepasará la frontera de los 19.50 pesos por dólar.



“En términos económicos sí hay implicaciones al generar especulación en la oferta mundial del petróleo. En consecuencia los precios se elevan, porque puede venir un bloqueo a las exportaciones iraníes, puede venir un bloqueo de parte de Irán con el gas y el petróleo que exporta a Europa; por ejemplo, porque tiene aliados Estados Unidos en Europa”, añadió.



En cuanto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que está en proceso de aprobación por el Senado estadounidense, el economista consideró que continuará su curso y no sufrirá afectaciones por el conflicto con Irán.



“Ya lo tiene en su agenda legislativa el Congreso de Estados Unidos, un desahogo de minutas legislativas que tiene que sacar el Congreso. Ni favorece ni empeora (el conflicto), sigue su proceso ya calendarizado. Ya pasó por la Cámara de Representantes. Ahora la Cámara de Senadores estará por sacarlo dentro de estas dos semanas”, afirmó.