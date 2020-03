Confirman primer caso de sarampión en el Estado de México

ESTADO DE MÉXICO.- Autoridades confirmaron el primer caso de sarampión en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por lo que se implementó un cerco epidemiológico.

De acuerdo con el secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, se trata de una paciente que es menor de edad y quien no contaba con la inyección. Hasta el momento se reporta como estable, sin embargo, se desconoce si el contagio se debe al desabasto de la vacuna o si sus padres no le aplicaron la dosis.

Asimismo, detalló que el cerco epidemiológico abarca alrededor de 25 manzanas y otorgaron vacunas a los vecinos de dicha área.

“Es una niña de un año no tiene antecedente vacunal, lo que ya hicimos fue hacer un cerco epidemiológico vacunando las 25 manzanas que hay alrededor, y revisando que la gente que está alrededor tenga completo su esquema de vacunación; esto es el reflejo de qué la niña no estaba vacunada, no sé si fue el desabato en el país o si porque los papás no la quisieron llevar a vacunar”, indicó el secretario de Salud.

El gobierno del Estado de México recibirá más de 500 mil dosis de vacuna contra el sarampión, mientras que en días pasados se liberaron 180 mil dosis contra dicha enfermedad en acciones de prevención.

