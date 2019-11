Confirman detenidos por ataque a policías en Aguililla

MICHOACÁN.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó que ya hay detenidos a un mes de la emboscada contra elementos de la Policía de Michoacán, donde murieron 13 uniformados.

Asimismo, indicó que la investigación del ataque en contra de los uniformados se realiza en conjunto entre la Fiscalía General de Michoacán y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Están trabajando las fiscalías no abundo en los detalles por obvias razones, sé que hay avances, incluso con detenidos, recuperación de muchos instrumentos que contribuyeron a este lamentable hecho empezando por la recuperación de muchos vehículos blindados y demás que participaron en esta lamentable situación y no ha parado el tema de la investigación todavía”, dijo Aureoles.

Los elementos que resultaron ilesos, junto a los lesionados que ya se han recuperado, participaron en una reconstrucción de los hechos en el lugar del ataque durante la semana pasada.

“La semana pasada el señor fiscal me informó que estaba pidiendo el auxilio de las fuerzas armadas tanto estatales como federales para hacer una reconstrucción de los hechos, es decir, los trabajos siguen y lo que estamos convencidos todos porque ahora el tema está en manos de las fiscalías es que el hecho no debe y no va a quedar impune, eso es una determinación y como así fue el compromiso”, explicó.



Con información de Milenio