Conductora de televisión llama 'Grinch' a su audiencia tras cancelación de posadas navideñas en Nuevo León

NUEVO LEÓN.- La conductora del canal 6, en Monterrey, Nuevo León, María Julia Lafuente, acusó a su audiencia de ‘Grinch’ tras anunciar el Secretario de Salud, Manuel de la O, la cancelación de posadas por el aumento de casos de Covid-19.

No me gusta decirles se los dije, pero sabe qué, una servidora se los dijo. Claramente les advertí que si queríamos Navidad teníamos que ser prudentes. Y nadie me hizo caso, externó durante la transmisión del programa.