Condenan a Roberto Cabrera Alfaro, ex titular de la CNB, por tráfico de ADN

CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez federal condenó a tres años de prisión a Roberto Cabrera Alfaro, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tras encontrarlo culpable de haber entregado ilegalmente miles de perfiles genéticos de familiares de víctimas de personas desaparecidas.

El tribunal de enjuiciamiento halló culpable al ex comisionado de que el 31 de mayo de 2017, en las oficinas de la entonces Comisión Nacional de Seguridad entregó 49 mil perfiles genéticos a la empresa ADN México-Central ADN.

De acuerdo con datos de Reforma, la información la habría proporcionado en una memoria USB a Mariana García Sosa, directora comercial de Genética Forense de ADN, quien supuestamente descargó la información en una computadora laptop.

La ilicitud del acto radica en que el entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no suscribió un contrato para dicha entrega, ni hubo una evaluación de impacto, no obstante que se trataba de información sensible que podría caer en manos de la delincuencia organizada.

NO PISARÁ LA CÁRCEL

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez federal constituido como tribunal de enjuiciamiento, absolvió al ex funcionario de la reparación del daño, al estimar que este concepto no puede ser cuantificado.

Cabrera Alfaro se valió de su cargo en la Comisión Nacional de Seguridad para utilizar de manera ilícita información a la que tenía acceso con motivo de su encargo", mencionó el juzgador.

A pesar de la sentencia privativa de la libertad, el ex funcionario no pisará la cárcel porque el juzgador le concedió la sustitución de la pena por un total de mil 95 días de trabajo en favor de la comunidad.

Al ser hallado culpable del delito de ejercicio ilícito del servicio público, también le impuso la inhabilitación para ocupar cargos públicos y participar en concursos de contratación pública por un periodo de dos años.

Asimismo, Delgadillo Padierna también sentenció al ex comisionado a pedir una disculpa pública por sus actos y a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo un acto público de reconocimiento de los hechos en el que refiera que fueron violados los derechos humanos de los deudos de los desaparecidos.