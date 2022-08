Concesión de mina colapsada la otorgó Vicente Fox: AMLO; se mantiene la fe en que estén vivos, afirma

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La concesión de la mina de carbón que colapsó en Sabinas, Coahuila y en donde permanecen atrapados 10 mineros data de 2003 y fue entregada por el ex presidente Vicente Fox Quesada, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Empezó a funcionar en el 2021, sin avisos nada, la concesión viene de 2003. La concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053”, dijo.

El Presidente no aclaró si la mina operaba clandestinamente, pero habló de ilegalidad.

López Obrador enumeró las tres prioridades en el caso de la mina de carbón: el rescate de los mineros, fincar responsabilidades y castigar al culpable y protección a los familiares.

Tiene fe que estén vivos

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre la probabilidad de que los mineros se encuentren con vida.

“Todos tienen fe, nadie está pensando en otras cosa más que en el rescate, tienen mucha fe. Nos explicaban que cuando se trabajaba en esas minas, los mismos hacen huecos o refugios, eso es lo que se está pensando, hacer lo más rápido posible el desagüe para poder entrar”, indicó.

Para que se pueda ingresar al rescataré el agua debe de estar con una altura de 1.20 metros.

López Obrador informó que los cinco mineros que hasta el momento se encuentran a salvo, fueron expulsados por la presión del agua.

“Fue tan fuerte la entrada de agua que ellos se salvaron por la fuerza, la expulsión, pero la profundidad es de 30, 40 metros, se ha avanzando en la mitad del agua en promedio. Estamos apurando a sacar el agua para que entren ya los rescatistas. Ya están allá, tienen un plan, no han dejado de trabajar día y noche, todo el equipo. Hay coordinación, luego viene lo relacionado con la responsabilidad”, dijo.

“Una cuota de humillación”

El Presidente indicó que las familias de los mineros se encuentran muy dolidas y se refirió a las declaraciones de una familiar que circula en redes sociales en donde lo acusa de tomarse una foto con su dolor.

“Las familias están muy dolidas, tristes, preocupadas y también llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas”, dijo.

Y agregó: “Una señora me dijo algo, yo no lo tomo a mal: cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación”.