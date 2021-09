Conacyt: Científicos habrían entregado facturas sin validez por millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.-El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer que algunos científicos entregaron facturas sin validez para comprobar gastos de investigación.

El Conacyt señaló que que el Instituto de Ecología (INECOL) y 11 centros de investigación entregaron solo papeles y no las facturas fiscales ni contratos ni soportes contables ni evidencia de los bienes y servicios adquiridos.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los 31 científicos de Conacyt acusados por FGR?

“Los comprobantes del ejercicio del gasto por la adquisición de bienes y servicios por 48 millones 976 mil pesos no cumplen con requisitos fiscales”, afirma la auditoría realizada al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt).

"No estamos en contra de investigadores, sino de la corrupción": AMLO

Ante las acusaciones de delincuencia organizada en contra de 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que los investigadores del Conacyt no deben de temer ni deben de preocuparse, pues aseguró que su gobierno no está en contra de ellos, sino en contra de la corrupción y de la riqueza mal habida.

AMLO señaló que el principal problema que hay en México es la corrupción, la cual indicó se tiene que erradicar.

Te puede interesar: Hermano de Adela Micha es uno de los 31 ex empleados del Conacyt denunciados por FGR

"Ahora 'los perseguidos' del Conacyt, que ya lo hemos dicho también y lo repito, un investigador del Conacyt no debe de preocuparse, no tiene nada que temer, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México.

"Lo que siempre he dicho y ahora voy a repetirlo, si me preguntan ¿cuál es el principal problema de México?, ¿qué es lo que tenemos que erradicar?, ¿qué es lo que tenemos que desterrar de México? Dígalo en lo que tarda parado en un solo pie: la corrupción".

Levantando su pie izquierdo, el presidente López Obrador comentó: "¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción; ¿El segundo problema de México? La corrupción; ¿El tercero? La corrupción".

"Ya vieron que estoy chocheando, pero todavía…", dijo bromeando.