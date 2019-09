Con video, alumna denuncia que maestro le pidió favores sexuales para aprobarla

MICHOACÁN.- Una estudiante de la Universidad Michoacana denunció que fue acosada sexualmente por un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.



La joven afirmó que el docente le pidió favores sexuales a cambio de aprobarle la materia que imparte y que la alumna había reprobado.



En un video publicado por el colectivo “Unidas Por Una Universidad Libre De Acoso”, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor.



En las imágenes, el profesor la toma de la mano mientras conduce; después la toquetea, platican y en un alto se acerca a la alumna para besarla. En otro de los momentos grabados, el docente entrelaza la mano de la estudiante y después la lleva a acariciar por encima del pantalón su órgano sexual. El profesor universitario, le insinúa que le quiere hacer sexo oral; la joven le dice que no y el hombre insiste: “ahorita pue,s que se vaya la señora”.



A decir del colectivo, la alumna ya presentó denuncia penal en la Fiscalía del estado, en contra del docente.



El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH informó que este caso de acoso sexual ya es investigado por ese órgano. Indicó que a la par, implementó un protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género en la Universidad Michoacana.



“En esa tesitura, se buscó poner a salvo a la estudiante, procurando sus derechos universitarios, en tanto se generan las investigaciones correspondientes”, cita. “Así como proteger la identidad de las personas involucradas por tratarse de datos sensibles”, expone el comunicado.



En el documento firmado por el director de la Facultad, Héctor Chávez Gutiérrez, destaca que el Consejo Técnico actuó de conformidad al protocolo. Ello, “para asegurar la identidad, la seguridad física, emocional y sicológica de la alumna.



El texto también refiere que este asunto ya está en manos de las autoridades y la Facultad no abundará en detalles, para no entorpecer las investigaciones.



La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también inició una investigación de oficio por el señalamiento de acoso sexual de la alumna.



La CEDH inició la queja MOR/758/2019 en contra del catedrático de la Casa de Hidalgo por hostigamiento y/o acoso sexual, así como violación a los derechos de la mujer a disfrutar de una vida libre de violencia. El organismo advirtió el hostigamiento y el acoso sexual son conductas que constituyen un delito y transgreden la dignidad y bienestar personal, familiar, académico y laboral de quienes lo sufren. Además, enfatizó la CEDH, de que vulneran el derecho de las mujeres a convivir en espacios libres de violencia.



“Estas conductas se traducen en lenguaje denigrante, insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual; señales sexualmente sugerentes; hasta el contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual”, afirma. “Esta CEDH condena este tipo de conductas que evidencian las relaciones desiguales de poder y deja en estado de indefensión a las víctimas”, menciona el comunicado.



El organismo resaltó que se mantendrá atenta a las investigaciones que ya realizan la autoridad universitaria y de la Fiscalía estatal.Esto, expuso, para coadyuvar a que casos de esta naturaleza no queden impunes.



La CEDH informó que en el año 2018, el organismo atendió una queja por acoso sexual en contra de autoridades del sector salud.



En lo que va de este año ya suman tres quejas dos contra autoridades de seguridad pública y esta contra la UMSNH, adelantó.