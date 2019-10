Con tiro de gracia asesinan al narco rapero '5050' en Tamaulipas

TAMAULIPAS.- Con un tiro de gracia fue encontrado el cuerpo del rapero matamorense Alejandro Barret, conocido como "5050".



El cuerpo del artista, se detectó en el ejido El Refugio en esta frontera, luego de que sus familiares lo reportaran como desaparecido.



En sus inicios, el rapero se dedicaba a componer y cantar temas alusivas a la delincuencia organizada, entre ellos, una canción dedicada al Cártel del Noreste (CDN).



Por ello, se calificó el estilo del cantante como "narco rap" o "flow malandro".



Con el tema "Mi Testamento", Alejandro Barret da cuenta de la vida y los temores que tienen quienes

de se dedican a actividades ilícitas.



"Le pido a Dios que donde ando no me deje, aunque son malos mis pasos no se olvida y me protege. Él me hace falta física y mentalmente, el motivo él ya lo sabe, de porqué soy delincuente. Me gusta el dinero, vivir una buena vida, que en el refri de mi casa sobre la comida. Recuerdo cuánto sufría, desde niño me di cuenta que estar así no quería. Mientras yo crecía en un barrio de lo más bajo con mis amigos drogadictos, pandilleros y sicarios, ¿qué esperabas de mí?, espero no decepcionarte cuando te den cuenta que estoy muerto o en la cárcel", refiere el tema antes mencionado.



Sin embargo, hace algunos años, cambió radicalmente pues aseguró, conoció la palabra de Dios y decidió alejarse de la vida de excesos que solía tener para componer temas, dedicados a Cristo.



En una entrevista, el rapero aseguró que hacía temas para quien le pagara, aunque no solamente para narcotraficantes, sino para personas que tenían dinero o que vivían en los Estados Unidos.

Refirió que en dos ocasiones estuvo a punto de morir, debido a sobredosis ya que al reunirse con personas adineradas, tenía acceso a drogas, sin tener que pagar un centavo.



"Yo quería cambiar cuando me llegaba el remordimiento de dos días de loquera, me veía flaco, parecía un zombie. Un día llego en la madrugada y le dije a Dios que ya no podía con esto, que yo sabía que existía pero que me mostrara su poder, que me diera una prueba real y contundente y de inmediato me respondió. Empecé a sentir un temblor en el cuerpo, yo no podía hacer nada más que llorar, les conté a mis amigos y no me creyeron", contó el rapero en el año 2016.

Hasta el momento, las autoridades no han dado una versión oficial de los hechos pero trasciende, que Alejandro Barret, fue secuestrado por hombres armados y posteriormente asesinado y su cuerpo abandonado con un tiro de gracia.